Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Clásica de Almería 2026 mantendrá su salida en Vícar

El 'Corazón del Poniente' almeriense volverá a albergar el inicio de la carrera, que una vez más reunirá a muchos grandes velocistas del pelotón mundial

B. A.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

La Clásica de Almería 2026, que se disputará el próximo 15 de febrero y volverá a tener categoría 1.Pro, tendrá el banderazo de salida ... en la ciudad de Puebla de Vícar por cuarto año consecutivo. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla; la concejala de Deportes, Vanesa Lidueña, y el director de carrera, José Muñoz, presentaron este martes la firma del acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad
  2. 2 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  3. 3 IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno
  4. 4 «Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
  5. 5 Finaliza este viernes el plazo para el XI Concurso de Fotografía Jesús de Perceval
  6. 6 Los grandes descuentos vuelven a Adra en una nueva edición del Gran Outlet
  7. 7 Adra avanza en la puesta en valor del Cerro de Montecristo con la adjudicación de dos nuevos contratos
  8. 8 Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa
  9. 9 Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles
  10. 10 El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Clásica de Almería 2026 mantendrá su salida en Vícar

La Clásica de Almería 2026 mantendrá su salida en Vícar