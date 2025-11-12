La Clásica de Almería 2026 mantendrá su salida en Vícar

La Clásica de Almería 2026, que se disputará el próximo 15 de febrero y volverá a tener categoría 1.Pro, tendrá el banderazo de salida ... en la ciudad de Puebla de Vícar por cuarto año consecutivo. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla; la concejala de Deportes, Vanesa Lidueña, y el director de carrera, José Muñoz, presentaron este martes la firma del acuerdo.

De este modo, un importante número de figuras del ciclismo internacional visitarán el 'Corazón del Poniente' con los preparativos previos, el tradicional control de firmas y, después, la salida neutralizada con el paso por las calles de la localidad antes de dar la salida lanzada. La Clásica de Almería sigue, por tanto, la cuenta atrás para su celebración.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, valoraba especialmente «la continuidad» que aporta la carrera y su importancia como eje deportivo de la provincia: «Una carrera que nos aporta continuidad, nos aporta tradición deportiva y también nos aporta innovación. Esta organización innova, siempre quiere hacer cosas nuevas y Vícar, que lleva desde sus inicios, está encantada de albergar la salida».

La edil de Deportes, Vanesa Lidueña, invitó a los vecinos y visitantes a acercarse a la carrera el próximo 15 de febrero, y ha destacado la conexión de la prueba con la ciudad: «La Clásica es un ejemplo de prueba deportiva y su historia está vinculada a la de Vícar. Queremos que ese día sea una fiesta, y ya estamos mirando de reojo hacia 2027, cuando cumplirá 40 años y queremos que sea un día especial», manifestó.

Por su parte, José Muñoz, director de carrera, puso de relieve la importancia de Vícar en el devenir de la carrera: «Un municipio que lleva con nosotros desde la Ruta de las Hortalizas y en el que nos sentimos como en casa. Le estamos muy agradecidos a todo el equipo de gobierno de Vícar, con su alcalde a la cabeza, por la acogida y las facilidades que nos pone», explicó.

La Clásica de Almería, encuadrada en la categoría ProSeries de la UCI, se celebrará el próximo 15 de febrero y ya tiene definidas tanto la línea de salida, en Puebla de Vícar, que será el principio de un recorrido de corte continuista donde los velocistas volverán a llevar la voz cantante, si el viento y los cortes lo permiten.

La nómina de participantes rondará los 20 equipos, con un pelotón de unos 140 corredores entre los que habrá muchas grandes figuras del panorama internacional que se anunciarán en próximas fechas.