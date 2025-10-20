CFF Mvrgi y UD Almería golean fuera

Las ejidenses, con relevo en su banquillo, ganan (2-9) al CD Úbeda Viva y las rojiblancas (1-6) al CD Málaga, en jornada con revés local de la UD Pavía

Dos victorias visitantes y una derrota local, fue el agridulce balance almeriense en la quinta jornada en el Grupo 9, en la que ofrecieron goleadas los equipos del CFF Mvrgi (2-9), con relevo en su banquillo, en campo del CD Úbeda Viva, y de la UD Almería (1-6), en el del CD Málaga, con el polo opuesto de la derrota encajada (1-4) por la UD Pavía, en el Tito Pedro, en el partido disputado contra el At. Ben-Namiel.

Los demás resultados fueron de CF Motril, 3-Melilla ATM, 2; At. Jienense, 0-CD Arenas, 5, y Málaga CF B, 4-Real Jaén, 0. Continúa líder en solitario y sin conocer la derrota la UD Almería, con trece puntos, seguida del At. Ben-Namiel y CF Motril, con doce; CD Arenas, con diez; CFF Mvrgi, Málaga CF B, UD Pavía y CD Málaga, con nueve; At. Jienense, que lleva seis; Melilla ATM y CD Úbeda Viva, con uno, y Real Ja<<én, con cero puntos. El próximo fin de semana no habrá Liga.

Con 'frenazo' en el Tito Pedro

Tuvo mal inicio la jornada almeriense para la UD Pavía, que no pudo lograr su segunda victoria en el Tito Pedro, al perder (1-4) contra el At. Ben-Namiel, que fue claro dominador de un partido que registro buena asistencia de espectadores. Hasta el minuto 25 pudo mantener su firmeza la UD Pavía ante un rival con mayor experiencia, que marcó el 0-1 en el citado minuto conseguido por Cristina Medina, llegando el 0-2 en el m. 30, por mediación de Ana Isabel, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, los intentos ofensivos de la UD Pavía, dirigida por Edu Gutiérrez, por conseguir acortar distancias resultaron infructuosos y, en dos jugadas a la contra, llegaron dos nuevos tantos malagueños. En el m, 55, Andrea Baena estableció el 0-3 y, en el 66, llegó el 0-4 marcado por Lorena Anaís. Poco después llegó el tanto del honor para las jugadoras pavienses, marcado por Gabriela López, en el m. 68 del transcurso de un partido con superioridad de un rival que demostró ser un cualificado aspirante al ascenso.

Relevo y otro 'recital'

No pudo tener mejor continuidad la jornada, respecto al horario concertado, con el partido como visitante del CFF Mvrgi, disputado en el Complejo Deportivo San Miguel, de la localidad jienense de Úbeda. Las ejidenses lograron una espectacular victoria (2-9) en su partido contra el CD Úbeda Viva, tras un encuentro dirigido por Talia Colmenero López, de Jaén, que mostró tres tarjetas amarillas a las ubetenses y una a las almerienses. Como novedad en el CFF Mvrgi, la presencia en el banquillo de Rocío Muñoz, directora deportiva del club, tras la destitución de Juanmi Ramón como entrenador.

El primer tiempo finalizó con ventaja (0-2) del CFF Mvrgi, con goles a cargo de Pilar Sánchez y Silvia Ramírez, en los minutos 21 y 28 respectivamente, con clara superioridad almeriense sobre el terreno de juego. En el segundo tiempo, sin dar 'respiro' para la reacción local, llegaron dos nuevos tantos, ambos marcados por Irene Mateos, en los minutos 55 y 58. Uno después, en el 59, la local Paula estableció el 1-4; en el 68, Selena marcó el 1-5 y, en el 69, el 1-6 para el CFF Mvrgi, logrado por Almudena. Siguieron los goles en el tramo final, ya que, en el m. 77, Elena hizo el 2-6, pero para frenar a las locales, en el 79. Dayana consiguió el 2-7; Almudena, en el 82, el 2-8, y Cristina Navarro, en el 90, puso su firma al 2-9, estableciendo el resultado final, el de la mayor goleada en lo que va transcurrido del campeonato liguero en el grupo.

Líder con firmeza y gol

A la amplia victoria del CFF Mvrgi, le siguió en horario la de la UD Almería, igualmente jugando como visitante y ofreciendo otra goleada (1-6). En el caso de las rojiblancas, en su visita al CD Málaga, en partido disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Cártama con arbitraje de la colegiada local Eva Alcalde Cordero, que amonestó a una jugadora por parte malagueña y a otra por la almeriense.

Los tres puntos logrados por la UD Almería, le reafirman en el liderato además de mantener la vitola de único equipo invicto. El primer tiempo, con dos goles en tres minutos, dejó clara la superioridad de las de Pedro López, con los tantos de Paqui Campoy, en el m. 10, y de Aitana, en el 13. En la reanudación, siguió el 'festival' de la UD Almería, aumentando su ventaja a través de los goles de Gisela, para el 0-3, en el m. 51; de Aitana, con el 0-4, en el 64, y de Jessica, en el 72, para el 0-5. En el m. 78, la local Inés Gómez marcó el tanto del honor para el CD Málaga y cerca del final, en el m. 87, Gisela puso el 1-6 en el marcador, rubricando la superioridad de la UD Almería.