Con la lesión de Fran Iribarne, Unicaja Costa de Almería se precipitó al vacío. RFEVB
Voleibol

La certeza de Teruel brilla entre sombras de error de Unicaja Costa de Almería

El conjunto almeriense firma un pésimo partido y, tras naufragar entre errores mientras Pamesa Teruel aprovechaba cada acierto, peligra la clasificación para la Copa

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:23

Comenta

Unicaja Costa de Almería volvió a tropezar en un partido donde los errores marcaron el ritmo del juego y dejaron al equipo sin capacidad para ... imponer su juego frente a Pamesa Teruel. Desde los primeros puntos, los blanquiverdes se vieron superados por la eficacia de los naranjas, incapaces de sostener un saque constante o de concretar sus ataques. Cada intento de acercarse en el marcador se topaba con nuevas desconexiones y fallos que terminaron por ampliar la ventaja rival, dejando claro que la derrota era casi inevitable desde la acumulación de imprecisiones y la falta de continuidad en las acciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

