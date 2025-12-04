La certeza de Teruel brilla entre sombras de error de Unicaja Costa de Almería

Unicaja Costa de Almería volvió a tropezar en un partido donde los errores marcaron el ritmo del juego y dejaron al equipo sin capacidad para ... imponer su juego frente a Pamesa Teruel. Desde los primeros puntos, los blanquiverdes se vieron superados por la eficacia de los naranjas, incapaces de sostener un saque constante o de concretar sus ataques. Cada intento de acercarse en el marcador se topaba con nuevas desconexiones y fallos que terminaron por ampliar la ventaja rival, dejando claro que la derrota era casi inevitable desde la acumulación de imprecisiones y la falta de continuidad en las acciones.

Pamesa Teruel: Fran Ruiz (9), José Antonio Sandoval (9), Germán Gómez (24), Emilio Ferrández (17), David López (9) y Pablo Urchevich (2) –sexteto inicial–. También jugaron Tobías Scarpa (líbero), Nacho Espelt (1) y César Irache (-). Anotaciones: 54 puntos de ataque sobre 94 intentados (47%), 14 puntos de bloqueo, 2 de saque y 27 errores del rival. 3 - 1 Unicaja Costa de Almería: Jorge Fernández (6), Bernardo Westermann (2), Fran Iribarne (4), Borja Ruiz(4), Ángel Rodríguez (19) y Pepe Villalba (10) -sexteto inicial-. También jugaron Paquillo Fernández (líbero), Mikko Räsänen (6) y Mario García (1). Anotaciones: 47 puntos de ataque de 103 intentados (43%), 3 puntos de bloqueo, 2 de saque y 27 errores del contrario. Parciales: 25-19, en 21 minutos; 22-25, en 26 minutos;25-18, en 23 minutls, y 25-18, en 20 minutos.

Árbitros: Alejandro Sanabria, de Valencia, y Enrique Romero, de Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Superliga Masculina de Voleibol, celebrado en el Pabellón Los Planos de Teruel.

Esta nueva derrota complica la situación de Unicaja en su lucha por entrar en la Copa del Rey, donde cada punto cuenta y no hay margen para errores repetidos. El equipo almeriense se encontró con un rival más sólido y certero, que supo aprovechar cualquier desconexión y cerrar el partido con autoridad. Ahora, la dificultad para asegurar su clasificación se acrecienta, dejando al conjunto blanquiverde en la necesidad de recomponerse y mejorar en todos los aspectos si quiere mantener viva la posibilidad de estar en la competición copera.

Fallos

El partido lo comenzó, dominando Unicaja, costa de Almería, merced un buen saque y una certera defensa que permitió lograr una ventaja de dos puntos muy pronto (2-4), con la aportación en ataque de los jugadores de punta. Reaccionó Teruel con su saque hasta empatar el partido (6-6), aunque, viciado por el error en ataque, el equipo almeriense volvió a coger ventaja (7-9). El saque de Fran Ruiz hizo que Teruel creciera complicando la recepción blanquiverde. Eso, unido al error en ataque de los de Israel Rodríguez, dieron ventaja por dos puntos a los naranjas (14-12).

Hubo entonces intercambio de puntuación aprovechando el K-1 hasta que la buena lectura de bloqueo turolense cerró en ataque por cuatro y abrió la ventaja a tres puntos (18-15), con tiempo muerto del técnico ahorrador, sin corregir defectos. Teruel anotó en la salida gracias al saque de Fran Ruiz (20-15). El equipo almeriense entró en fase de concesión. Arriesgando para tratar de meterse en el partido, los guarismos acercaron a los turolenses al triunfo, que llegó tras un bloqueo (25-19).

Mejor defensa

El inicio del segundo set mostró a un Pamesa Teruel que jugaba con acierto en ataque, todo lo contrario que Unicaja Costa de Almería, con todos los intentos tocados por el cuadro naranja. Con el saque de Germán Gómez, el equipo almeriense se 'encalló' en el marcador (4-2). El control blanquiverde apareció con Pepe Villalba y Fran Iribarne puso las 'tablas' (5-5). El K-1 dio un intercambio de golpes, que, por otra parte, manejaba Pamesa Teruel sin ceder en las acciones de ataque. El equipo almeriense se salvaba con anotaciones en las que encontraba dificultad para lograr cerrar los puntos, aunque no se iba del partido (9-9). Teruel trataba de crecer con su saque, Unicaja Costa de Almería utilizaba idéntica forma. Los dos equipos, obligados a anotar, eran presa del error.

El equipo ahorrador se puso por delante con un ataque fuera de Germán Gómez y Ángel Rodríguez, certero por 2, puso a los blanquiverdes con dos puntos de venta (12-14), con tiempo muerto local, que tenía en Fran Ruiz al protagonista en ataque. Ferrández falló de nuevo y la ventaja fue de tres puntos para los almerienses (14-17). Muraco volvió a parar el set tras otra acción de Ángel Rodríguez (14-18). Tomó más ventaja aún, pero entró en la autocomplacencia y, rodeado de error, llegó a dejar la ventaja en dos puntos (17-19), con tiempo de Israel Rodríguez. Hubo reacción con buen trabajo defensivo y el equipo blanquiverde estuvo cerca de la victoria (19-22). Teruel no supo definir, maniatado por el riesgo, y encontró bola de set (20-24). El saque de David López provocó lectura (22-24) e Israel Rodríguez paró el set. Y, a la salida, Fran Iribarne cerró la segunda manga para empatar.

El manejo del error

El tercer set comenzó también equilibrado, aunque Unicaja se vio mermado por la repentina salida de Iribarne, lesionado, por lo que entró Räsänen. Teruel tomó ventaja por 2 con el saque de Gómez (4-2) y, con Ferrández en nueve metros, hubo problemas para los almerienses, bloqueados en las dos acciones posteriores (7-3). Arriesgando en el saque, Ángel Rodríguez hizo punto directo y se recortó la diferencia (7-5), con Villalba apareciendo por 4. Sin embargo, Sandoval aprovechó un penalti para abrir la brecha (10-6), con los blanquiverdes presos del error.

Pamesa Teruel, de todas formas, no cedía y Ferrández, Sandoval y Gómez seguían dando ventaja sólida (17-12), conservando un buen trabajo defensivo en segunda línea para crecer por punta, sin posibilidad de reacción de los blanquiverdes, con muchas dificultades para meterse en el partido por no superar el bloqueo naranja (19-13), con tiempo muerto almeriense. No hubo reacción, sí es cierto que no se falló, pero Teruel era certero en el K-1 con bola de set puesta por Fran Ruiz (24-18) y Urchevich cerró el juego.

Sin reacción

El cuarto set no tuvo variación en los inicios. El equipo turolense fue más certero y pronto cogió ventaja de dos puntos (5-3). El riesgo de inicio de parcial al saque provocó errores para ambos equipos. Sin embargo, la certeza en ataque de Teruel les permitió sumar con más facilidad de como lo hacían los ahorradores (9-6), con buen manejo en la construcción, aun con bola separada (11-7), tras fallo de Ángel Rodríguez en ataque, con tiempo de Israel Rodríguez. El equipo ahorrador 'llegaba tarde' ante la seguridad en ataque de Teruel (15-9), con problemas para fijar con los centrales.

Teruel hacía buenos los fundamentos, Unicaja era incapaz de enlazar dos ataques ganadores consecutivos (17-10). El equipo blanquiverde lo hacía con dificultad, todo lo contrario que Teruel, que aprovechaba cualquier vía para anotar, con balones rápidos a las puntas, tras fijar a los centrales almerienses. En ataque, el equipo blanquiverde no encontraba la fórmula para aminorar la distancia, salvo por algún error turolense, arriesgando para acabar (25-18).