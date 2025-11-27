Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cerca de un millar de personas disfrutan del deporte inclusivo en El Ejido

La XIX edición de la Fiesta del Deporte Adaptado de Asprodesa reunió a participantes de toda la provincia almeriense

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:38

El municipio de El Ejido se convirtió ayer en epicentro de la actividad más esperada por las asociaciones de personas con discapacidad de la provincia ... cada año como es la Fiesta del Deporte Adaptado de Asprodesa, que ha sumado una nueva edición y ya son XIX demostrando que a través del deporte 'No hay límites', en una jornada abierta, participativa e inclusiva.

