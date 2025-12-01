Cantera Sur y Urci Almería mantienen su solidez; Agrinova sigue sin recompensa

La jornada de balonmano dejó resultados clave que podrían definir el rumbo de los equipos almerienses. En la Primera División, Cantera Sur confirmó su liderazgo ... en el Grupo F con una victoria ajustada por 22-24 frente a Silbon Cordoplas La Salle. El partido fue disputado desde el primer minuto, con un intercambio rápido de goles. A lo largo de la primera mitad, Campanario destacó con varios goles importantes para Cantera Sur, que terminó la primera parte con una ligera ventaja (12-14). En la segunda mitad, José Antonio Bravo lideró la ofensiva y, aunque La Salle intentó reaccionar con los goles de Parejas y Luis Paz, la defensa almeriense logró mantener la ventaja hasta el final. Esta victoria refuerza la posición de Cantera Sur en el primer puesto.

En la División de Honor Plata Femenina, Agrinova Costa de Almería Roquetas sufrió una nueva derrota, esta vez frente a Helvetia Montequinto, por 23-28, en un partido marcado por la intensidad y el ritmo ofensivo de las sevillanas. Desde el inicio, las visitantes, con Anna Ros y Nerea Guerra a la cabeza, impusieron su juego y abrieron una ventaja. A pesar de la respuesta de Araceli Valverde, quien anotó varios goles clave, y el esfuerzo de Elena Vela en la segunda mitad, las roqueteras no lograron frenar la efectividad de Montequinto. Las intervenciones decisivas de la portera Blanca Álvarez ayudaron a consolidar el liderazgo de las sevillanas en el grupo D. Con esta derrota, Agrinova se mantiene en la parte baja de la tabla.

Por su parte, Urci Almería logró una importante victoria por 24-28 frente a Deza CBM. El partido comenzó con mucha intensidad, con un marcador muy equilibrado durante la primera mitad, que terminó con una ligera ventaja para las almerienses (11-12). La ofensiva de Sara Hernández, quien destacó con goles y jugadas que generaron faltas importantes, permitió a Urci ampliar la diferencia en la segunda parte. A pesar de los esfuerzos de Aroa Montoro y Veronika Dvorakova para acercar a Deza en el marcador, Urci Almería logró controlar el partido y sellar la victoria, consolidando su sexta posición en la clasificación.