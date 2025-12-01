Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur se mantiene firme en el liderato. Cantera Sur
Balonmano

Cantera Sur y Urci Almería mantienen su solidez; Agrinova sigue sin recompensa

El conjunto ejidense mantiene su hegemonía en su grupo, mientras que en féminas las capitalinas refuerzan las aspiraciones y las roqueteras se obligan

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:58

La jornada de balonmano dejó resultados clave que podrían definir el rumbo de los equipos almerienses. En la Primera División, Cantera Sur confirmó su liderazgo ... en el Grupo F con una victoria ajustada por 22-24 frente a Silbon Cordoplas La Salle. El partido fue disputado desde el primer minuto, con un intercambio rápido de goles. A lo largo de la primera mitad, Campanario destacó con varios goles importantes para Cantera Sur, que terminó la primera parte con una ligera ventaja (12-14). En la segunda mitad, José Antonio Bravo lideró la ofensiva y, aunque La Salle intentó reaccionar con los goles de Parejas y Luis Paz, la defensa almeriense logró mantener la ventaja hasta el final. Esta victoria refuerza la posición de Cantera Sur en el primer puesto.

