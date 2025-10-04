Cantera Sur y Urci Almería buscan sumar de dos en dos

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 4 de octubre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Cantera Sur El Ejido afronta un reto de altura, hoy sábado a las 20:00 horas en el Pabellón Macarena Aguilar, donde visitará al BM Bolaños de Ciudad Real, un equipo histórico en la Primera División Nacional, siempre entre los grandes y vigente subcampeón liguero. Los azulinos llegan en lo más alto de la tabla, compartiendo liderato con un solo equipo, tras un arranque perfecto de tres victorias. La última, contundente, frente al One Eden CBM Colegio San Francisco de Asís Mijas (33-24), en un partido dominado de principio a fin con un parcial inicial de 7-1 y un 19-9 al descanso, que permitió controlar cualquier intento de remontada malagueña hasta cerrar el marcador en 31-19.

Por su parte, BM Bolaños ocupa la decimotercera plaza con dos puntos, recién estrenados tras imponerse a BM Herencia (25-28) en un partido que revirtió en la segunda mitad tras un inicio desfavorable (11-11 al descanso, remontando a 17-21 al minuto 43). El equipo de Miguel Ángel Caraballo mantiene la línea de solidez histórica en la zona alta, tras seis temporadas consecutivas con resultados destacados y dos fases de ascenso disputadas a la División de Honor Plata, aunque sin lograr el objetivo final. En los últimos años, Bolaños se ha mantenido siempre cerca de la zona privilegiada de la tabla, quinto en 2019/20, cuarto en 2020/21, quinto en 2021/22, segundo en 2022/23, tercero en 2023/24 y segundo del Grupo E en 2024/25, lo que demuestra su consistencia y competitividad. El duelo promete ser intenso y determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos, enfrentando la solidez y confianza de los ejidenses con la experiencia y la capacidad de reacción de los castellano-manchegos.

En la División de Plata Femenina, Urci Almería recibirá a las cinco a Balonmano Alcobendas en el Pabellón de La Juventud, tras imponerse la pasada jornada a Pozuelo (24-25). Alcobendas llega tras vencer a Torrejón en su feudo (36-24), por lo que se espera un enfrentamiento equilibrado y muy competitivo. Paralelamente, Agrinova Costa de Almería Roquetas se medirá al UCAM Murcia en el Pabellón Infanta Cristina a las 20:00 horas. Las murcianas debutaron con victoria frente a Melilla (36-30), por lo que las roqueteras deberán desplegar su mejor versión para imponerse en casa y mantener sus aspiraciones de no sufrir en la competición.

Esta jornada refleja la intensidad y la igualdad de la Primera División y la División de Plata Femenina, con duelos decisivos que marcarán las primeras tendencias en la clasificación. Los partidos de Cantera Sur y BM Bolaños, así como los de Urci y Roquetas, serán citas clave para consolidar posiciones y medir el verdadero potencial de cada equipo en esta temporada.