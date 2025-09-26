Cantera Sur no quiere tener mal de altura

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Cantera Sur El Ejido se ha ganado el derecho a mirar hacia arriba. Dos jornadas y dos victorias han colocado al conjunto azulino en un escenario que invita al optimismo y a pensar que este curso puede ser algo más que la pelea por la permanencia. El equipo ejidense debutó con triunfo en el pabellón de Las Norias frente al Pozuelo (29-24), un partido en el que fue capaz de imponer su ritmo y aprovechar el empuje de su afición. Después refrendó su buen inicio con una victoria a domicilio ante el Herencia (16-27), mostrando una defensa sólida, capaz de desactivar al rival desde el primer tramo de partido, y un ataque equilibrado que se reparte los goles y no depende de una sola figura. Ese 2 de 2 no es casualidad, sino el reflejo de un bloque con confianza, trabajo y una identidad reconocible.

El calendario les ha sonreído en este arranque, pero el verdadero examen llega ahora, con partidos que marcarán el techo de este Cantera Sur. El primero de ellos será hoy a las 19.00 horas en el pabellón de Las Norias, donde recibirá al One Eden Colegio San Francisco de Asís Mijas, un conjunto que ha tenido un inicio de temporada diametralmente opuesto. Cayó en la primera jornada en casa contra BM Málaga (24-30), sin encontrar respuestas ante la calidad ofensiva visitante, y tampoco pudieron puntuar en su visita a Pozuelo (32-21), un choque que se les escapó muy pronto y en el que la brecha en el marcador terminó siendo demasiado amplia. Dos derrotas que dejan a Mijas en la zona baja y con la necesidad de reaccionar cuanto antes para no descolgarse.

Dos dinámicas

El choque de hoy enfrenta, por tanto, dos dinámicas muy diferentes, la de un Cantera Sur en pleno vuelo, que se siente fuerte en su pabellón y que ha encontrado en la defensa su mejor argumento, contra la de un Mijas que busca certezas y que llega a El Ejido con la urgencia de sumar la victoria para no quedar descolgado. Esa diferencia de sensaciones convierte al conjunto local en favorito, aunque en la Primera Nacional no hay partidos cómodos. La igualdad de la categoría hace que un par de malas decisiones puedan cambiarlo todo y el equipo ejidense deberá mantener la concentración si no quiere abrir la puerta a un rival herido y sin nada que perder.

Mientras, el balonmano femenino inicia el campeonato en la División de Honor Plata. Agrinova Costa de Almería visita al Estudiantes de Ceuta, a las seis de la tarde, y Urci Almería jugará en Pozuelo, a las 20.00 horas.