El Cantera Sur mantiene el liderato y el Urci y el Agrinova ceden en sus visitas

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:33

La jornada del fin de semana ofreció un reflejo de la intensidad con la que los equipos almerienses afrontan la competición. Cantera Sur consolidó su posición de privilegio, Urci Almería luchó sin recompensa y el Agrinova Costa de Almería Roquetas pagó la envergadura del rival.

En el Pabellón de Las Norias, Cantera Sur prolongó su racha victoriosa tras imponerse por la mínima al Ars Naranjas de Palma del Río (25-24). Fue un partido de gran exigencia táctica y emocional, donde la defensa local y la inspiración ofensiva de Bravo marcaron diferencias. El conjunto ejidense mantuvo el control durante buena parte del encuentro, pese a las exclusiones que complicaron su rendimiento en la segunda mitad. Los de Palma del Río redujeron distancias en los instantes finales, pero la serenidad del Cantera Sur en los momentos clave aseguró un triunfo que refuerza su liderato y mantiene intactas sus aspiraciones.

Por su parte, Urci Almería vivió un partido de alto ritmo frente al Miramar Colegio San Francisco de Asís Mijas, cayendo por 36-29 en un duelo dominado por el conjunto malagueño. El enfrentamiento comenzó igualado, con rápidas transiciones y una notable actuación inicial de Lucía Simón. Sin embargo, las exclusiones y los errores castigaron a las almerienses, que vieron cómo el Miramar consolidaba su ventaja antes del descanso (17-13). En la segunda mitad, el empuje de Marina Romero y la insistencia del Urci no bastaron ante una inspirada Silvia Luque bajo palos y el acierto de Alba Díaz, que sentenció un resultado amplio pese a la combatividad visitante.

El tercer foco de atención estuvo en Toledo, donde el Agrinova Costa de Almería Roquetas cayó por 34-28 ante el BM Ciudad Imperial. Las roqueteras comenzaron fuertes con un gol tempranero de Eva Gallego, pero el empuje local y la eficacia de Clara Robayo inclinaron el marcador en favor de las castellanas. A pesar del buen trabajo de Laura Vicente y los intentos de reacción en la segunda parte, las dificultades defensivas del Agrinova ante los lanzamientos lejanos y la movilidad ofensiva rival acabaron siendo determinantes. La actuación destacada de Karla Bereket, pilar en ataque para el Ciudad Imperial, selló una victoria convincente.

La jornada dejó, así, un balance mixto para el balonmano almeriense, con triunfo sufrido para el Cantera Sur, derrota luchada del Urci y tropiezo digno del Agrinova Roquetas ante un rival potente. Tres partidos diferentes unidos por la entrega y el compromiso almeriense que sigue dejando huella en cada jornada de la competición nacional.