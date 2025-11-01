Cantera Sur defiende el liderato en una cancha difícil

El balonmano almeriense afronta una jornada intensa este fin de semana con tres citas importantes para sus principales representantes, Cantera Sur, en Primera División, y ... Urci Almería y Agrinova Costa de Almería Roquetas, en la División de Honor Plata femenina. Los tres buscarán triunfos que en el caso de los ejidenses le mantenga en el primer puesto de la clasificación, mientras que Urci Almería quiere familiarizarse con las victorias, tras ganar el pasado fin de semana. El objetivo es mantenerse en una zona cómoda de la clasificación a la que aspira a llegar Agrinova Costa de Almería Roquetas, que inauguraría así su casillero de triunfos.

El Cantera Sur visitará al Dypre BM Ciudad de Algeciras esta tarde sábado a las 17:00 horas, en un duelo que será clave por el liderato del grupo 6 de Primera División Nacional. Los ejidenses, que marchan en lo más alto de la clasificación con sólo un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, tratarán de prolongar su gran racha ante un rival con cuatro puntos menos que comenzó fuerte –la primera jornada logró ganar a Ciudad Real (28-30) y posteriormente Montequinto (34-27)– pero que después encadenó resultados irregulares, con derrotas ante Melilla Ciudad del Deporte (28-26), Bolaños (28-30) y Doménes Antequera (32-30), y un solo triunfo frente a un recién ascendido como el Herencia Ararat (24-33). El equipo dirigido por Lázaro Expósito quiere mantener su solidez y seguir marcando el ritmo del grupo.

En la competición de División de Honor Plata Femenina, el Urci Almería recibirá al Madrid Base Villaverde en el Pabellón de La Juventud-Antonio Rivera (19:30 h). Las madrileñas llegan con un balance positivo de tres victorias –ante Deza CBM (25-24), Estudiantes (32-25) y Torrejón (30-26)– y dos derrotas por la mínima frente a Caserío Ciudad Real (31-30) y UCAM Murcia (21-27). Las almerienses confían en el respaldo de su público para firmar un triunfo que las impulse en la clasificación, con la intención de hacerse firme en una zona cómoda de la categoría.

Por su parte, el Agrinova Costa de Almería Roquetas se enfrentará, en el Pabellón de Deportes Infanta Cristina a las 19:00 horas, al Gestoría Bravo Colegio San Francisco de Asís Mijas, un rival potente que acumula tres victorias consecutivas –Torrejón (29-36), Urci Almería (37-29) y Melilla (37-32)– y atraviesa un gran momento de forma. Las roqueteras, en dinámica negativa, buscarán la que sería su primera victoria en el campeonato. Penúltimas por la diferencia de goles, las almerienses necesitan ya ese primer triunfo que sirva de impuso para esa reacción que necesitan para salir de la zona delicada de la competición, con lo que acabaría ya una racha que data desde la pasada temporada en División de Honor Oro.

Tres duelos exigentes que medirán el pulso competitivo del balonmano almeriense en un fin de semana de grandes retos y altas aspiraciones.