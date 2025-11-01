Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cantera Sur visita a un rival complicado ante del que defender el lideerato. Cantera Sur
Balonmano

Cantera Sur defiende el liderato en una cancha difícil

Urci Almería quiere seguir experimentando el buen sabor de las victorias;Agrinova Costa de Almería pretende inaugurar su casillero

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El balonmano almeriense afronta una jornada intensa este fin de semana con tres citas importantes para sus principales representantes, Cantera Sur, en Primera División, y ... Urci Almería y Agrinova Costa de Almería Roquetas, en la División de Honor Plata femenina. Los tres buscarán triunfos que en el caso de los ejidenses le mantenga en el primer puesto de la clasificación, mientras que Urci Almería quiere familiarizarse con las victorias, tras ganar el pasado fin de semana. El objetivo es mantenerse en una zona cómoda de la clasificación a la que aspira a llegar Agrinova Costa de Almería Roquetas, que inauguraría así su casillero de triunfos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  3. 3 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  4. 4 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  5. 5 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  6. 6 «La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»
  7. 7 Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo
  8. 8 Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl
  9. 9 La Junta invierte 125.000 euros en la mejora un camino en Mojácar dentro del Plan Itínere Rural
  10. 10 El Consejo Municipal de AMPAS analiza el comienzo del curso poniendo el acento en el Plan de Cruces Escolares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cantera Sur defiende el liderato en una cancha difícil

Cantera Sur defiende el liderato en una cancha difícil