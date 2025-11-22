Cantera Sur defiende el liderato ante Helvetia Montequinto
El conjunto ejidense recibe en Las Norias a un rival irregular, mientras la División de Honor Plata Femenina ofrece un derbi intenso entre Urci y Roquetas
Almería
Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:43
Nueve puntos separaban a Cantera Sur de El Ejido del Helvetia Montequinto y esa diferencia desequilibraba el contexto previo del partido que ambos equipos disputan ... esta noche, desde las 20:00, en Las Norias, dentro de la duodécima jornada de la Primera División. El encuentro adquiría un matiz decisivo para las aspiraciones de dos conjuntos que necesitan ofrecer su mejor versión, aunque la presión recaía especialmente en un bloque ejidense que llega como líder, aferrado a la diferencia de goles a la espera del duelo de la segunda vuelta frente a Los Dólmenes de Antequera, equipo que esta jornada recibe al Pozuelo y que mantiene la pelea por la cabeza.
En ese escenario, cualquier tropiezo puede convertirse en un obstáculo difícil de corregir y en el entorno del equipo se asume que la noche no admite concesiones. El rival, pese a la distancia clasificatoria, presenta argumentos que exigen atención. Arrastra una derrota en casa ante Alarcos y cuenta como principales referencias un empate frente a Silbón Condoplas y seis victorias construidas ante Mijas, BM Málaga y Cajasol Sevilla, lo que demuestra que se trata de un conjunto capaz de competir con firmeza cuando encuentra ritmo y continuidad.
Unos metros más adelante en la agenda del balonmano provincial, la División de Honor Plata Femenina propone un derbi cargado de atractivo desde las 19:00 en el Pabellón de La Juventud-Antonio Rivera. Urci Almería aparece como favorito por talento y estructura, aunque Agrinova Almería Activa Roquetas llega con la moral elevada después de sumar dos victorias en sus tres últimos compromisos. Urci, por su parte, solo ha logrado una victoria en los cuatro más recientes, un detalle que abre la puerta a un encuentro más equilibrado de lo que podía sugerir la clasificación y que añade tensión a un duelo tradicionalmente intenso que suele responder a lo que marca el ambiente y no tanto a los números previos.
