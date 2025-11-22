Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur quiere seguir aferrado a la primera posici´`on. @Pedro.fototop
Balonmano

Cantera Sur defiende el liderato ante Helvetia Montequinto

El conjunto ejidense recibe en Las Norias a un rival irregular, mientras la División de Honor Plata Femenina ofrece un derbi intenso entre Urci y Roquetas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

Nueve puntos separaban a Cantera Sur de El Ejido del Helvetia Montequinto y esa diferencia desequilibraba el contexto previo del partido que ambos equipos disputan ... esta noche, desde las 20:00, en Las Norias, dentro de la duodécima jornada de la Primera División. El encuentro adquiría un matiz decisivo para las aspiraciones de dos conjuntos que necesitan ofrecer su mejor versión, aunque la presión recaía especialmente en un bloque ejidense que llega como líder, aferrado a la diferencia de goles a la espera del duelo de la segunda vuelta frente a Los Dólmenes de Antequera, equipo que esta jornada recibe al Pozuelo y que mantiene la pelea por la cabeza.

