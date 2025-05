Cambio de cromos en Unicaja Costa de Almería

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 24 de mayo 2025, 21:44 Comenta Compartir

Unicaja Costa de Almería está a las puertas del cuadragésimo aniversario de su fundación y lleva unas temporadas complicadas hasta el punto de haber perdido ese calificativo de equipo a batir. En un deporte donde el factor suerte parece un aliado para los triunfos, a los blanquiverdes parece que le ha hecho una jugarreta y los resultados no sitúan al equipo en los puestos de honor, si bien ha estado en finales como la de Copa del Rey. Sin embargo, el escalón para ser asiduo no termina de subirse para, de este modo, conseguir que el equipo esté donde le pertenece por historia, aunque está no juega salvo para ser el enemigo a batir y al que todos los rivales quieren ganarle para conseguir 'gloria'.

Es tiempo de cambios. La plantilla que defienda los colores blanquiverdes la próxima temporada debería estar ya confeccionada a la espera de puestos menos trascendentales porque la mayoría de equipos de la competición andan enfrascados en esa batalla, con revoluciones en algunos equipos como es el caso de Grupo Herce Soria, que rescata jugadores del pasado más reciente, contribuyentes al 'ascenso' experimentado desde el propio banquillo por el trabajo liderado por Alberto Toribio.

Salidas

En Unicaja Costa de Almería no hay anuncios, ni de salidas ni de entradas, pero el mercado sí que está en constante movimiento. En los últimos días el nombre del equipo blanquiverde aparece en redes sociales como posible lugar de destino y también de 'despegue'. La cuenta @VoleyVerdulera apunta detalles de movimientos del mercado. Así, se sabe que el equipo almeriense verá partir a Carlos Jiménez, que se ha comprometido, tras una irregular campaña, con el conjunto germano del ASV Dachau, que acabó el campeonato en undécima posición, entre trece equipos, y que Juanmi González también 'emigrará' a Alemania, sin un destino seguro.

Del mismo modo, el norteamericano Brandon Rattray, que llegó procedente del conjunto catarí del Al Ahli y lo hizo bastante más tarde de lo que debía venir –se gestionó de modo pésimo la salida del hawaiano Alaka'i Todd que se marchó antes del final de la primera vuelta–, finalizó contrato con la eliminación en cuartos de final –tras haber disputado ocho partidos–, a manos de Léleman Conqueridor.

Otro que sale casi con toda seguridad es Paulo Renan Bertassoni. El colocador brasileño, que llegó al equipo almeriense en la temporada 2023/24, parece que podría tener destino en Valencia en donde, por ejemplo, continúa su compatriota Pernambuco.

Obligación

Asumiendo que Pablo Ruiz seguirá llevando las riendas del club, es la hora de situar a los que pueden ser sus jugadores en este nuevo curso en el que tendrá como objetivo volver a los puestos de honor de la competición. No ha estado en ellos en dos de las últimas tres temporadas costándole el puesto a Manolo Berenguel antes del primer batacazo y fue destituido un partido antes de que finalizara la fase regular, después de perder ante Guaguas Las Palmas.

Parece claro que tanto Jorge Fernández como Borja Ruiz continuarán en el equipo almeriense, con la continuidad de Aleix Tarrazo para esas posiciones de central, con el joven jugador que llegó desde la selección. También parece claro que Paquillo Fernández continuará obteniendo la responsabilidad en las tareas de líbero.

Lo que sí parece hecho –el club no ha anunciado nada en este tiempo– es la llegada del opuesto español Ángel Rodríguez, con una dilatada trayectoria nacional e internacional. El opuesto cántabro, convocado con las distintas selecciones nacionales incluido con la absoluta, su debut en Superliga lo hizo con Textil Santanderina, donde militó en diversas etapas (201/15, 2017/18, 2018/19) y pasando por equipos como Club Voleibol 7 Islas, Conectabalear Manacor y Guaguas Las Palmas para comenzar su periplo por equipos europeos como el Rennes de la Serie B francesa, retornó a España para jugar en Palma haciendo una gran temporada en la que, sin embargo, el equipo balear no consiguió ocupar puestos de permanencia –aunque por intercambio logró quedarse–. Sus dos últimas temporadas han deparado un muy buen rendimiento. Primero en el VK ČEZ Karlovarsko de la República Checa y, en este recién concluido curso, siendo la referencia del Laussane suizo, presente en la Swiss League, la Swiss Cup y la CEV Cup. Su rendimiento fue tan interesante que llamó la atención de varios clubes dispuestos a hacerse con sus servicios. Sin embargo, ha sido Unicaja Costa de Almería el que se ha llevado el gato al agua finalmente. Jugador zurdo con 29 años –cumplirá los 30 el 11 de noviembre– es un buen atacante, con dos metros de estatura, buen ataque y también buen saque.

Para puesto cuatro

Todo apunta a que se verá acompañado por dos cuatros de los que uno es bien conocido de la afición almeriense, pues se trata de Fran Iribarne. El receptor almeriense coincidió con Rodríguez en la Permanente y, tras jugar cedido en Melilla, estuvo tres temporadas en Unicaja Costa de Almería entre los años 2018/19, y 2020/21, para posteriormente marcharse a Guaguas, su último equipo en España. Desde la 2022/23 ha defendido las filas del Helios Grizzlys Giesen germano, en la 2022/23, y en las dos últimas temporadas militó en la liga belga defendiendo los colores del histórico Greenyard Maaseik. En enero de 2025, Fran sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido contra el Antwerp. La lesión ocurrió en la última manga tras una colisión desafortunada con un oponente, lo que le dejó fuera de competición para el resto de la temporada, representando un duro golpe para el equipo belga, ya que Iribarne era una pieza clave en su esquema.

El otro cuatro será Pepe Villalba, que llega desde Soria donde inició su andadura en la 2019/20 y pronto se consolidó en pilar del Río Duero. En seis temporadas ha vivido un crecimiento constante, acumulando una Copa del Rey, tres subcampeonatos de Superliga, participación europea y presencia con la selección. Con 182 partidos y 1.960 puntos, es el segundo jugador más importante en la historia del club, sólo por detrás de Manuel Salvador.

Su madurez dentro y fuera de la cancha lo convirtió en un referente muy querido por técnicos, compañeros y afición, que coreó su nombre tras el último subcampeonato.