AVG 2008 se impuso a Ahora Voley Xátiva. AVG 2008
Voleibol

Una de cal y otra de arena para el voley de categoría nacional

Michelin Mintonette Almería continúa sin arrancar y pierde con Familycash Xátiva, mientras AVG 2008 gana al Ahora Voley

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Sonrisa a medias para los dos equipos almerienses que compiten en categoría nacional de voleibol. En División de Honor, Michelin Mintonette Almería no pudo inaugurar su marcador de victorias en el partido que le enfrentaba, en el Campeonato de Superliga-2 Masculina, al caer, en el Palacio Mediterráneo, frente al Familychas Xátiva (17-25, 15-25 y 25-27), lo que supone además no inaugurar su marcador de sets a favor, ya que en la primera jornada perdió en su visita a Pinto, que es el actual líder de la citada competición.

Los de Manolo Berenguel no son los únicos que no han estrenado su casillero de puntos, porque también Almendralejo Extremadura y Parla están con los mismos puntos, aunque ambos han disputado un partido menos.

La ocasión puede variar el próximo sábado, ya que los almerienses deberán visitar la cancha extremeña, a las seis de la tarde. Allí, Grupo Egido Pinto se impuso 0-3 (26-28, 22-25 y 23-25), parciales que apuntan a un partido muy disputado.

Mientras, AVG 2008 logró imponerse, en el Moisés Ruiz, al Ahora Voley Xátiva, con cierta facilidad (25-14, 19-25, 25-16 y 25-13), lo que viene a significar que las de Israel Rodríguez empiezan a cogerle el 'truco' a la competición y con visos de seguir creciendo, ya que el próximo partido, que será también en el Pabellón Moisés Ruiz, el próximo sábado desde las 17:00 horas, es un enfrentamiento en el que las almerienses, de Primera Nacional, son favoritas a obtener los tres puntos, ya que el rival, el UCAMTorrejón, ha perdido sus dos primeros partidos por 3-0.

