Brazadas que abrazan el mar y escriben historias en Aguadulce

La VI Travesía a Nado 'Puerto de Aguadulce 2024', que estuvo organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través de la concejalía de Deportes, volvió a convertirse en una de las grandes citas deportivas del final del verano en la provincia almeriense. La prueba, que ha logrado consolidarse como una referencia dentro del calendario de aguas abiertas, contó con alrededor de 200 nadadores llegados desde distintos puntos de la provincia, pero también de otros rincones de Andalucía, lo que confirma el crecimiento y atractivo que ha alcanzado en sus seis ediciones.

La playa de Aguadulce ofreció una estampa espectacular con la salida y llegada de los participantes, que afrontaron un reto marcado por la exigencia deportiva y, al mismo tiempo, por el ambiente festivo y familiar que aportaron los numerosos aficionados y bañistas presentes, que animaron sin descanso desde la arena y el espigón del puerto.

Nivel sobresaliente

En el apartado competitivo, la travesía volvió a ofrecer un nivel sobresaliente en todas sus distancias, con pruebas en 8.000, 5.000, 1.500, 750 y 200 metros, con salidas escalonadas que mantuvieron la emoción a lo largo de toda la mañana en la que se resolvieron. En los 8.000 metros, prueba reina de la jornada, el triunfo fue para Mohammed Bakkali (01:56:56), acompañado en el podio masculino por Andrés Perales Pérez y Fernando Jesús Plaza, mientras que en la categoría femenina fue Gemma Ferrón Picón (01:59:33) la que logró imponerse, llegando a la línea de meta por delante de Beatriz Serrano Redondo y Laura Grima Kamphuis.

Ampliar La prueba contó con participación de pequeñoos y mayores (arriba). Además era el campeonato andaluz de aguas abiertas de FANDDI. IDEAL

En los 5.000 metros, Miguel Ángel Rodríguez (01:19:29) se alzó con la primera posición, seguido de Pedro Fernández Guerra y Luid Martín Bernardi, mientras que en féminas el triunfo era para Amor Romera Ruiz (01:39:09), con Sandra Fernández y Carla Monguió Merello completando el podio de la competición.

La distancia de 1.500 metros coronó a Daniel Alonso Jiménez y Mar García Romera como campeones en sus respectivas categorías, mientras que en la distancia de 750 metros vencieron Marco García-Guillén López y Elena Baca Requena. La cita también incluyó la celebración del Campeonato de Andalucía de Aguas Abiertas FANDDI, con la participación de 35 nadadores de clubes locales como CD Galosport y CDNW Roquetas de Mar, así como otros llegados desde fuera como CD Depoadap, CD Purísima Concepción o CDA Al-Andalus Torremolinos, demostrando una vez más la fuerza del deporte inclusivo y la capacidad de la travesía para reunir a deportistas de todos los niveles, con subcampeonato para el almeriense Carlos Tejada, que participó en la prueba de 1.500 metros de la clase S-14 absoluta, donde se mantuvo en la cabeza desde el inicio. Terminó séptimo en la general y segundo en su categoría. El nadador se mostró muy satisfecho con el resultado y ya prepara su próxima participación en la travesía de Mojácar, última prueba de su verano dentro del circuito provincial de la Diputación de Almería, antes de regresar a los entrenamientos en piscina.

El concejal de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, José Juan Rubí, resaltó la importancia que ha adquirido esta travesía dentro de la programación municipal. Subrayó el alto número de inscripciones y el desarrollo de la prueba sin incidencias y la excelente coordinación entre organización, voluntarios, protección civil y entidades colaboradoras. «Desde el Ayuntamiento hacemos un importante esfuerzo para que esta prueba se desarrolle con éxito y se consolide año tras año. Es una cita deportiva ya tradicional con la que damos la bienvenida al mes de septiembre y que, además, proyecta la imagen de Roquetas de Mar como un municipio que apuesta firmemente por el deporte y la vida saludable», explicó Rubí.