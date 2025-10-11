El balonmano almeriense ante grandes desafíos

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

El balonmano almeriense se prepara para un fin de semana cargado de emociones, con tres partidos que medirán el momento de forma de sus principales representantes en las ligas nacionales. Cantera Sur, líder del Grupo F en la Primera División Masculina, buscará hoy sábado mantener su racha perfecta en el Pabellón Municipal de Las Norias, donde recibirá al ARS Naranjas de Palma del Río a partir de las siete de la tarde.

El conjunto ejidense llega lanzado, con cuatro victorias en cuatro partidos que lo sitúan en lo más alto de la clasificación. Su trayectoria ha sido impecable. Debutó superando a Pozuelo (29-24), firmó una contundente victoria ante Herencia Ararat (16-27), se mostró sólido en casa frente al Edén Colegio San Francisco de Asís Mijas (33-24) y volvió a imponerse la pasada jornada en la pista del Bolaños (24-27). Los de ejidenses han demostrado equilibrio entre defensa y ataque, un sello de identidad que tratarán de mantener frente a un Palma del Río que también atraviesa un buen momento y suma seis puntos, con triunfos ante Silbón Cordoplas (31-29), Pozuelo (22-21) y Edén Mijas (30-34). Sólo una derrota, en Málaga (26-25), ha empañado su arranque de temporada.

En la División de Honor Plata femenina, el Urci Almería afrontará una nueva salida con la intención de prolongar su buen inicio de curso. Las almerienses visitarán a las siete de la tarde al Gestoría Bravo Colegio San Francisco de Asís Mijas, un duelo que promete igualdad y ritmo. El conjunto capitalino acumula tres puntos tras vencer a Pozuelo (24-26) y empatar ante Alcobendas (31-31) en un partido vibrante. Enfrente tendrá a un rival que llega reforzado por su triunfo en Torrejón (29-36) tras caer en la primera jornada ante Caserío Ciudad Real (24-37).

El sábado se cerrará con el compromiso del Agrinova Costa de Almería Roquetas, que buscará su primera victoria del curso a partir de las ocho de la tarde en feudo del Casa Álvarez Ciudad Imperial de Toledo. Las roqueteras han arrancado con dos derrotas –en la cancha del Estudiantes (36-23) y ante UCAM Murcia (19-30)– y necesitan reencontrarse con las buenas sensaciones. No lo tendrán fácil ante un conjunto manchego que ha ganado sus dos partidos, imponiéndose por la mínima a Helvetia Montequinto (25-24) y confirmando su buen momento con otro ajustado triunfo en Melilla (22-24).