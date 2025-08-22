El atleta Juan Carlos Castillo comparte con los almerienses sus éxitos y el reto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles La alcaldesa, María del Mar Vázquez, felicita al velocista por el bronce en el Europeo y el Oro en el Campeonato de España, y le entrega una bandera de la ciudad como embajador de la ciudad

Bernardo Abril Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 19:59 Comenta Compartir

El deporte almeriense no para de proporcionar éxitos para la ciudad de Almería. El nuevo embajador que se ha posicionado entre los mejores de Europa en atletismo es Juan Carlos Castillo y lo ha hecho en una disciplina nada habitual, no sólo en Almería, sino en España: 100 y 200 metros lisos. Medalla de Bronce en el Europeo sub23 en 4x100, subcampeón en pista cubierta y cuarto al aire libre en 200 metros en el Campeonato de España Absoluto, campeón de España en sub 23, campeón de España Absoluto en 4x100 m y mundialista, todo eso con sólo 21 años.

Por eso, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido recibirle, acompañada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, para transmitirle el reconocimiento de toda la ciudad y entregarle una bandera de Almería para que la despliegue orgulloso en sus próximas competiciones.

La alcaldesa ha manifestado que «Juan Carlos Castillo es un joven atleta almeriense que trabaja duro con el reto de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 2028. Participa en una disciplina muy complicada, los 100 y 200 metros, con ocho medallas en categorías inferiores, un año 2025 plagado de éxitos y con una marca en 200 m. de 00:20:55 que le colocan entre los mejores velocistas de todos los tiempos de nuestro país».

María del Mar Vázquez añade que «Juan Carlos es también un auténtico embajador de Almería, presumiendo de su tierra allá donde va. Se formó como atleta en el club Bahía de Almería, y ahora entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Seguiremos con atención sus éxitos y en los Juegos de Los Ángeles, que seguro que acudirá, esperemos que pueda ondear la bandera de Almería». El velocista ha respondido que «me siento muy orgulloso de mi tierra, y siempre intento promocionarla, por lo que la recepción y la bandera que he recibido me llenan de satisfacción».

Juan Carlos Castillo explica que «de pequeño entrenaba en todas las disciplinas del atletismo en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Probé la velocidad. Mi entrenador Joaquín me vio maneras y me animó a competir en esta disciplina, especialmente en 200 metros lisos». El velocista almeriense brilla especialmente por «el lanzado de la carrera, mantener la velocidad máxima durante la carrera, ese es mi fuerte».

Su marca de 00:20:55 en 200 metros es excepcional en España y Europa, entrena para mejorarla y aspira a «ser campeón de Europa y acudir a unos Juegos Olímpicos». Una frase acompañada de una reflexión: «Yo siempre me planteo los objetivos en base al rendimiento, para mí lo importante es estar sano, no lesionarme y encontrarme tranquilo y feliz con lo que hago, para poder concentrarme en los entrenamientos y, así, mejorar los resultados».

Juan Carlos Castillo es un campeón que, seguro, continuará dando alegrías al atletismo español y almeriense.