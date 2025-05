El almeriense Francisco, al mando de Santos Laguna para liderar un nuevo ciclo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 11 de mayo 2025, 15:39 Comenta Compartir

En la Comarca Lagunera se empieza a respirar una nueva ilusión. Santos Laguna ha elegido a su nuevo entrenador para encabezar el proyecto del Apertura 2025 y lo ha hecho mirando con sensibilidad y ambición hacia Europa. El almeriense Francisco será el encargado de dirigir el destino de los Guerreros en una etapa que pretende ser de reconstrucción, pero también de identidad, de retorno al alma competitiva que hizo de este club una referencia indiscutida en la Liga.

La decisión no ha sido producto del azar. Desde hace semanas, la directiva santista venía analizando opciones con detenimiento. Se buscaba un técnico con cartel que entendiera la exigencia de formar un equipo competitivo sin renunciar a los valores de juego limpio, intensidad, entrega y trabajo colectivo que han marcado históricamente al club. Y entre las carpetas, el nombre de Francisco fue cobrando fuerza por la coherencia de su trayectoria, por la forma en que ha sabido construir desde la adversidad y por su sensibilidad para leer el fútbol desde el equilibrio.

Carácter y convicciones

El almeriense, de 46 años, se ha formado con carácter y convicciones en los banquillos de la liga española. Su carrera no ha estado rodeada de focos deslumbrantes, pero sí de respeto, tanto por lo que representa como por cómo trabaja. Ha dirigido a Girona, Elche o Rayo Vallecano y en todos ellos dejó la marca de una idea clara: un equipo ordenado, comprometido en la recuperación, veloz para atacar cuando se presenta la oportunidad y solidario en la presión tras pérdida. Su fútbol no es de posesiones estériles ni de fuegos de artificio. Es de intención, de ocupación de espacios, de inteligencia táctica. Y sobre todo, de grupo.

Lo que más ha seducido a la dirección de Santos Laguna ha sido su capacidad de construir vestuarios fuertes. Francisco es un líder silencioso, alguien que cree en la transformación desde dentro. Para él, la relación con el futbolista no se basa en la imposición, sino en el convencimiento. Sus equipos pelean porque creen. Y ese espíritu es el que los Guerreros quieren volver a despertar. El que les llevó a disputar finales, a conquistar títulos, a ser admirados por su identidad.

Otros vínculos

Su nombre había sido vinculado con el At. de San Luis, aquella posibilidad no cuajó por diferencias en el proyecto. Francisco, aunque no lo hizo público, venía observando el fútbol mexicano con atención. Sabía que, más temprano que tarde, el momento llegaría. Y cuando la llamada fue de Santos Laguna, la decisión fue inmediata. Por historia, por estructura, por ambición, por afición.

Francisco no llega con promesas vacías, sino con la humildad del trabajo. En sus planes inmediatos está el diseño de una pretemporada exigente, con una evaluación minuciosa del plantel, sin precipitaciones, pero con claridad. El objetivo es armar un equipo que sepa competir desde la primera jornada, con una plantilla que mezcle juventud y experiencia, que responda a un patrón colectivo, donde cada jugador sienta que tiene un lugar.

En ese sentido, ha insistido en que su idea no es imponer una forma, sino adaptar sus principios al contexto. «El fútbol no se juega igual en Almería que en Torreón. Pero los valores son universales», dijo en una de sus charlas más recientes con su círculo cercano.

Declaración de intenciones

El regreso de Santos Laguna a la senda de los éxitos no será un camino inmediato. Pero la llegada de Francisco representa una declaración de intenciones. Es el inicio de una etapa que pretende reconciliar al club con su identidad. Con un técnico que entiende que los procesos requieren paciencia, pero también exigencia, y que la grandeza de un club no se mide por sus trofeos y sí por cómo compite, en que representa a los suyos.

La afición, que tanto ha sufrido en las últimas campañas, merece volver a soñar. Y la presencia de Francisco en el banquillo es, en sí misma, una promesa de honestidad. No vende humo. Llega para trabajar, escuchar, formar, a construir desde el barro, a respetar la camiseta de Santos Laguna como si la hubiera vestido toda la vida.

En el Territorio Santos Modelo ya se han comenzado a hacer los preparativos. La pretemporada arranca el 21 de mayo y todo estará listo para que Francisco dé su primera charla, trace las primeras líneas y mire a los ojos a sus jugadores con la convicción de quien cree en el oficio, en el compromiso. No hay garantías de éxito. Pero sí un comienzo ilusionante. Y eso, en tiempos como estos, ya es mucho.