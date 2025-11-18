Almería se une por la solidaridad en el X Trail Duchenne

Una ola de ilusión, deporte y compromiso llenó las calles y senderos de Almería en la décima edición del Trail Familiar Duchenne, una cita que ... este año se convirtió en histórica al reunir a 610 participantes. Familias enteras, corredores, senderistas, niños y mayores compartieron una mañana cargada de energía, ritmo y esperanza, uniendo el esfuerzo físico con la solidaridad hacia quienes luchan contra las distrofias musculares de Duchenne y Becker.

El pistoletazo de salida, dado por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, marcó el inicio de una jornada repleta de emociones. Casimiro destacó la importancia de esta cita y reiteró el apoyo del Ayuntamiento de Almería a la causa, como viene siendo habitual en todas las ediciones anteriores. Su presencia simbolizó el respaldo institucional a un evento que combina deporte y compromiso social, transformando la ciudad en un escenario de esperanza.

Buen ambiente

Organizado por Duchenne Parent Project España, el recorrido del Trail Familiar Duchenne consta de 6 kilómetros, compuesto en un 98% por pista y carriles, ofreció un ambiente alegre y festivo. Desde primera hora de la mañana, la Calle Olula de Castro, junto al Pabellón Municipal 'Jairo Ruiz' de la barriada de Los Ángeles, se convirtió en un hervidero de emoción y entusiasmo, con los participantes calentando y preparando sus fuerzas para afrontar el trail. Entre ellos, Francisco Javier Manrique y Martín, coordinador de deportes de Duchenne Parent Project España, el cual supervisó la logística y dio la bienvenida a los 610 participantes, asegurando que la jornada transcurriera con éxito y alegría.

Diez ediciones después de la creación de esta actividad, el Trail Familiar Duchenne mantiene intacto el propósito con el que se puso en marcha, el cual no es otro que apoyar la investigación contra las distrofias musculares de Duchenne y Becker, enfermedades minoritarias que afectan a uno de cada 5.500 niños. Cada kilómetro recorrido y cada esfuerzo realizado en esta carrera representa un paso más hacia estudios científicos que dan esperanza a las familias afectadas y a la comunidad médica que trabaja incansablemente en la búsqueda de soluciones para tratar la citada enfermedad.

Gran participación

La jornada del pasado domingo estuvo marcada por la participación de voluntarios, patrocinadores y vecinos que colaboraron en cada detalle, desde la señalización del recorrido hasta la animación de los corredores. Gracias a su compromiso, la ciudad de Almería volvió a demostrar que la solidaridad y el deporte forman un binomio imparable, capaz de movilizar emociones y generar impacto real. Desde la organización de esta 'manifestación' deportiva se recordó un mensaje que resume la filosofía del evento. «Nadie lo hará por nosotros. Te necesitamos», un llamamiento que encarna la esencia de esta cita anual y que impulsa a todos los presentes a seguir participando y contribuyendo a la causa.

El Trail Familiar Duchenne es sin lugar a dudas una prueba deportiva, pero del mismo modo es también un encuentro de familias, amigos y vecinos que, juntos, transforman la mañana de un domingo cualquiera en una muestra de humanidad y esperanza. Con cada edición, la cita solidaria confirma que el deporte puede ser mucho más que ejercicio físico. En ese sentido, puede ser un vehículo para cambiar vidas, para impulsar la investigación y para recordar a todos que, en la lucha contra las distrofias musculares, cada paso cuenta.