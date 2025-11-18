Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La prueba despertó expectación y más de 600 personas participaron. IDEAL

Almería se une por la solidaridad en el X Trail Duchenne

610 corredores y familias llenan las calles y senderos para apoyar la investigación contra las distrofias musculares de Duchenne y Becker

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Una ola de ilusión, deporte y compromiso llenó las calles y senderos de Almería en la décima edición del Trail Familiar Duchenne, una cita que ... este año se convirtió en histórica al reunir a 610 participantes. Familias enteras, corredores, senderistas, niños y mayores compartieron una mañana cargada de energía, ritmo y esperanza, uniendo el esfuerzo físico con la solidaridad hacia quienes luchan contra las distrofias musculares de Duchenne y Becker.

