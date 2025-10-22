Almería y Soria; tan lejos, tan cerca

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El 'idilio' entre almerienses y sorianos comenzó con un triunfo memorable en el Rafael Florido la tarde del 4 de noviembre de 1989. Ese día, el equipo dirigido por el añorado Moisés Ruiz disputaba su primer encuentro en casa dentro del campeonato de División de Honor, al que había accedido apenas unos meses antes, en abril de ese mismo año. A Soria la representaba Cajasoria que esperaba en la categoría tras su debut un año antes, consolidándose como un equipo competitivo y decidido a imponerse en la pista. La victoria almeriense fue entonces un primer guiño a la historia que se escribiría entre ambos conjuntos. Fue el único triunfo de los almerienses en la fase regular, al que se sumó otro ya dentro del playoff por la permanencia, resuelto finalmente en favor de los sorianos, quienes ganaron ambos partidos de casa en el Colegio San José. La polémica acompañó aquel playoff, con un arbitraje de Diego León criticado por los aficionados y jugadores y con un pasado lleno de enfrentamientos que ya empezaba a marcar la intensidad del duelo.

La plantilla de Cajalmería estaba compuesta por jugadores como Manolo Berenguel, Francis, Kiko, Pablo González, Javi Yuste, Guillermo López de Alda, Eduardo 'Dudu' Fernández, Felipe Medina, Vanyo Arshinkov, Oliver Stamm, Guillermo Álvarez y Sasha Dimov, quien llegó a mitad de temporada y provocó la salida de algunos jugadores como Cano, Fermín Jiménez y Torrecillas. Por su parte, el conjunto soriano dirigido por José Miguel Serrato contaba con Félix Monreal, Javier García, José C. Jimeno, Juan Ignacio Osuna, Doroteo Martínez, Sergio Calonge, Juan C. Fernández, César Gonzalo, Todor Ivanov, Radoslav Vankov y el desaparecido Stephan Sokolov, técnico del equipo ahorrador.

Inolvidables momentos

Desde entonces, sus enfrentamientos han dejado momentos inolvidables. Cuando el mismo Unicaja Costa de Almería se mida al heredero de aquel Cajasoria, el próximo sábado habrán pasado 13.139 días, miles de días de rivalidad, de historias compartidas, de partidos que olían a derbi, a nombres como Patxi, Chema o Feliso. Si el fútbol tiene su Madrid-Barça, el voleibol español ha encontrado en Unicaja Costa de Almería y Grupo Herce Soria un duelo con la misma intensidad y tradición.

A lo largo de las décadas, el dominio ha sido claramente almeriense, protestado últimamente por un equipo que juega finales y algunas las gana. No obstante, ambos equipos han registrado fechas clave en la historia del voleibol español. El 18 de marzo de 1990 es uno de esos días señalados, cuando Cajasoria logró imponerse en el playoff por la permanencia, obligando a los almerienses a recomenzar su sueño en la División de Honor. Afortunadamente, la reestructuración de la Liga permitió la readmisión de Unicaja Almería, que afrontaría la temporada 90-91 con nueve equipos.

La historia de estos equipos ha sido paralela en muchos sentidos. Soria logró llegar a competiciones europeas, incluyendo la final de la Recopa en Ginebra, mientras que Unicaja Almería emergía como un aspirante sólido en la liga, enfrentándose a equipos como Constructora Atlántica Canaria y Orisba Palma. La llegada de jugadores destacados como Yu Yiqing, Jesús Sánchez Jover o Jesús Garrido, quien participaría en la final europea con Soria contra Daytona Módena en 1995, consolidó a los almerienses como un equipo con ambición y proyección internacional.

En los años siguientes, Unicaja buscó el título antes que los sorianos, con fichajes de la talla de Rafa Pascual, Prenafeta, Fabio Díez y Milanov. Sin embargo, los sorianos lograron adelantarse en la consecución de la Copa en la 93/94 y en las Superligas de 94/95 y 95/96. Esta rivalidad histórica marcó la consolidación de Unicaja Almería, con su primer doblete en la temporada 97/98, mientras que en 98/99 los sorianos ganaron la Superliga tras eliminar a los almerienses en semifinales, demostrando que la competencia entre ambos clubes estaba lejos de apagarse.

El arranque del siglo XXI trajo consigo figuras como Fernando Muñoz con jugadores que luego pasaron a Unicaja Almería, antes en Soria como José Luis Moltó y José Antonio Casilla. Con Muñoz, los almerienses continuaron engordando sus vitrinas y sumando presencias europeas. En 1996 lograron el billete para la Recopa en El Pireo y en 1998 alcanzaron el subcampeonato de la Liga de Campeones en Novi Sad. La Top Teams Cup de 2001, celebrada en Eregli, fue otra demostración del nivel competitivo de Unicaja, aunque Espinho truncó el sueño europeo.

La racha

Hasta la 2004/05, Unicaja Almería consolidó su supremacía, con seis Superligas consecutivas y numerosas Copas, mientras que Soria consiguió destacar en finales de torneo y sumar títulos de Copa, manteniendo viva la rivalidad. En 2023 'volvió a la vida' para reverdecer viejas aspiraciones. Finalista de Superliga, ganó la Copa en Los Pajaritos, en la que los almerienses cayeron a las primeras de cambio precisamente contra el cuadro castellano-leonés. Ahora, las dos ciudades con más años continuados en la Superliga, se verán en un pabellón tan inexpugnable como lo era en los comienzos de estas vidas paralelas San José, pero sobre todo La Juventud.

El caso es que hablar de Almería y Soria y voley lleva intrínseco el nombre del enemigo íntimo. Una rivalidad sana que dura más de 36 años de vida de la que nacieron amistades perpetuas.