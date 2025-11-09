La UD Almería sigue líder y 'recitando'

Jornada casi 'redonda' la sexta de Liga en el Grupo 9, la ofrecida por los tres equipos almerienses, con dos victorias y un empate. La ... UD Almería sigue intratable, liderando en solitario e invicto tras golear (6-0) al Málaga CF B; la UD Pavía, igualmente invicta en su caso de visitante, ganando (0-3) al Real Jaén, y el CFF Murgi, sin ganar como local, logró un buen empate (3-3) ante el At. Jiennense.

Los restantes marcadores fueron de Melilla ATM, 3-CD Málaga, 0; CD Arenas, 2-CF Motril, 0, y At. Ben-Namiel, 9-CD Úbeda Viva, 0. Es líder la UD Almería, con 16 puntos, seguida del At. Ben-Namiel, con quince. La UD Pavía ocupa el quinto puesto, con doce, y CFF Mvrgi, el sexto, con diez. En la próxima jornada, el domingo a las 17.00 horas, en el Tito Pedro, derbi provincial entre UD Pavía y UD Almería y la visita del CFF Mvrgi al CF Motril.

Sigue la racha rojiblanca

Nuevo 'festival' de fútbol y goles, el de la UD Almería en el Estadio de la Juventud-Emilio Campra, donde las rojiblancas dirigidas por Pedro López golearon (6-0) al Málaga CF B, en partido arbitrado por la almeriense Astrid Carolina Cevallos Cevallos. Los dos equipos llegaron al descanso con clara ventaja de la UD Almería (3-0), generada tras los goles de Aitana, en el minuto 20, y un 'doblete' de Paqui Campoy en los minutos 28 y 31.

En la segunda parte, más de lo mismo, reflejado con tres tantos más, mostrando el dominio almeriense, que enfiló el camino hacia la media docena, con otro 'doblete', a cargo de Liubov, en los minutos 67 y 75, cerrando Blanca, en el 79, para culminar otro 'festival' de las rojiblancas.

Un buen punto in extremis

Igualmente jugando en el anexo del Estadio Municipal Santo Domingo, el CFF Mvrgi empató (3-3) con el At. Jiennense, envite arbitrado por la almeriense Jennifer Isabel Cortés Ortega, al que ambos equipos comparecían en pos de una victoria, para las ejidenses, que sería la primera en casa, y para las visitantes, su tercera a domicilio.

No le faltó emoción, incertidumbre y la 'salsa' de los goles al partido, en el que dirigiendo desde el banquillo local estuvieron Bernabé Martín Rodríguez y Rocío Martín. El 1-0 lo marcó Rocío López, en el minuto 18, y Tamara empató en el m. 46, cobrando doble ventaja el At. Jienense, con tantos de Macarena, en el m. 65, y de Paula, en el 79, que parecieron 'sentenciar' con el 1-3, pero la reacción del CFF Mvrgi les llevó a un meritorio empate, con los tantos de Pilar Sánchez, en el m. 86, y de María López, en el descuento, en el 96.

Intratables de visitantes

El único 'viajero' almeriense fue la UD Pavía, que se impuso (0-3) al Real Jaén, en el Sebastián Barajas, con arbitraje a cargo de la jienense Talia Colmenero López. Al final de la primera parte se llegó con ventaja (0-1) del conjunto paviense dirigido por Edu Gutiérrez, con el gol de Vanesa Salinas, en el minuto 37.

En el segundo tiempo, la UD Pavía, amplió ventaja con dos tantos más, de Gabriela López, en el m. 46, y Adriana Díaz, en el 60. Con los tres puntos logrados en Jaén, las pavienses han ganado los tres partidos jugados fuera.