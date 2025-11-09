Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las almerienses están de celebración. UDA
Fútbol

La UD Almería sigue líder y 'recitando'

Tercera RFEF femenina ·

Las rojiblancas golean al Málaga CF B (6-0), la UD Pavía gana (0-3) en su visita al Real Jaén, y el CFF Mvrgi empata (3-3) en casa con At. Jienense

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:29

Jornada casi 'redonda' la sexta de Liga en el Grupo 9, la ofrecida por los tres equipos almerienses, con dos victorias y un empate. La ... UD Almería sigue intratable, liderando en solitario e invicto tras golear (6-0) al Málaga CF B; la UD Pavía, igualmente invicta en su caso de visitante, ganando (0-3) al Real Jaén, y el CFF Murgi, sin ganar como local, logró un buen empate (3-3) ante el At. Jiennense.

