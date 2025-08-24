Almería nada por la inclusión en la Travesía 'Carlos Tejada'

R. I. Almeía Domingo, 24 de agosto 2025, 12:33 Comenta Compartir

En una ciudad costera como Almería no podían faltar los deportes bañados por el agua y uno de los más representativos es la V Travesía a Nado 'Carlos Tejada', que se celebró en la playa de La Térmica con 150 participantes de diferentes edades. Esta cita deportiva, que ya se ha consolidado en el calendario veraniego, es un ejemplo de inclusión y superación, organizada por el club Depoadap, con la colaboración de la FAAM y el patrocinio del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación Provincial.

La jornada de esta nueva edición arrancó a primera hora, cuando el sol comenzaba a iluminar la costa almeriense y los equipos de voluntarios y técnicos ultimaban los detalles de la logística. Desde las 10:00 horas se fueron sucediendo las pruebas, con un recorrido pensado para que todos tuvieran cabida, desde los 200 metros para los más pequeños, que arrancaron con la ilusión de quienes nadan por primera vez en una competición oficial, hasta los 1.000 metros y, como plato fuerte, los exigentes 2.000 metros de la categoría absoluta.

Laura López entrando en meta. IDEAL 150 participantes buscaron el triunfo en un circuito diseñado por Jairo Ruiz. IDEAL La prueba es una demostración de deporte inclusivo. IDEAL Una sonrisa antes del esfuerzo ayuda a competir mejor. IDEAL Trofeos para la quinta edición de la prueba almeriense. IDEAL 1 /

El ambiente en la playa almeriense fue inmejorable, con decenas de familiares, amigos y curiosos que no quisieron perderse el espectáculo deportivo y que animaron a los nadadores en cada brazada. Entre los grandes protagonistas de la jornada brillaron Germán Rodríguez, Laura López y el propio Carlos Tejada, referentes de una edición que, con cada año que pasa, crece en participación y también en prestigio.

Ganadores

En categoría masculina, Germán Rodríguez protagonizó un emocionante duelo con Daniel Muñoz. Ambos nadadores se mantuvieron muy igualados durante las dos vueltas al circuito diseñado por el triatleta paralímpico Jairo Ruiz. La llegada fue tan apretada que el público contuvo la respiración al verlos salir del agua prácticamente a la vez. Finalmente, Rodríguez se impuso por apenas un segundo, deteniendo el cronómetro en 00:24:52. La tercera posición fue para Sergio Martínez, que completó la distancia en 00:27:17, confirmando el gran nivel de la prueba.

La categoría femenina no fue menos emocionante. Laura López Sánchez dominó la prueba, pero tuvo que emplearse a fondo ante la presión de Raquel Úbeda, que terminó apenas siete segundos por detrás, con un tiempo de 00:28:48. El podio lo cerró Lara García, con un tiempo de 00:29:09, en una llegada muy celebrada por el público.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó Carlos Tejada, el nadador paralímpico al que rinde homenaje la prueba y que, una vez más, demostró su vigencia en el agua. Con un tiempo de 00:28:20, logró una meritoria décima posición en la clasificación general y se proclamó campeón en la categoría de natación adaptada, arrancando los aplausos de todos los presentes.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, que también participó en la prueba de 2.000 metros, puso en valor el esfuerzo colectivo para que esta competición siga creciendo. «El deporte está muy presente en la Feria de Almería, con 40 competiciones, muchas de ellas en la playa y el mar, en sintonía con nuestro objetivo de convertir Almería en una ciudad activa y saludable. La travesía es un clásico que hemos recuperado con este formato inclusivo, por lo que agradezco el trabajo del club Depoadap», expresó con satisfacción.

Por su parte, el diputado provincial, Manuel Cortés, encargado de dar la salida a las pruebas, destacó el impacto social y deportivo de esta quinta edición. «El éxito de esta nueva Travesía a Nado Carlos Tejada demuestra que el deporte inclusivo tiene un enorme presente y un futuro prometedor. Desde la Diputación Provincial vamos a seguir apostando por el deporte inclusivo y adaptado para que Almería siga siendo referente en la promoción de todas las modalidades deportivas, para todos los almerienses, sin distinción».

Crecimiento

Desde el cl☺ub organizador, su presidente, José Carlos Tejada, valoró la notable acogida de la prueba. «Hemos crecido respecto al año pasado, con 150 participantes en esta quinta edición. Todas las categorías han sido adaptadas y estamos muy satisfechos de la respuesta de los almerienses. Ver a tantos niños, jóvenes y adultos disfrutando juntos de este deporte nos confirma que vamos por el camino correcto», reconoció al término de la prueba.

La V Travesía a Nado 'Carlos Tejada' no sólo refuerza la apuesta de Almería por el deporte y el mar, sino que también envía un mensaje de igualdad y superación, convirtiendo esta cita en un referente de integración. Con cada edición, el evento demuestra que la natación en aguas abiertas es mucho más que una competición. La Travesía es una celebración del esfuerzo colectivo y del vínculo de la ciudad con su litoral, una fiesta deportiva que ya forma parte de la identidad de la capital almeriense.