Interesantes ponencias son el epicentro de estas jornadas. IDEAL

Almería impulsa el turismo deportivocon la cuarta edición del ASD Summit

El Cervantes acogerá el 12 de noviembre un encuentro que reunirá a expertos para analizar el crecimiento y la proyección internacional del deporte como motor económico

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Almería continúa reforzando su posición como uno de los territorios más destacados del turismo deportivo en España. El próximo 12 de noviembre de 2025, el ... Teatro Cervantes acogerá la cuarta edición del Almería Sports Destination Summit, un encuentro profesional que reunirá a algunos de los principales referentes del sector para analizar la evolución, el impacto económico y las oportunidades estratégicas que ofrece una industria en pleno crecimiento. El evento está organizado por Almería Sports Destination, en colaboración activa con el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería y la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, una alianza institucional que vuelve a confirmar la apuesta conjunta por el turismo deportivo como motor de desarrollo, dinamización económica y promoción territorial.

