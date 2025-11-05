Almería impulsa el turismo deportivocon la cuarta edición del ASD Summit

Almería continúa reforzando su posición como uno de los territorios más destacados del turismo deportivo en España. El próximo 12 de noviembre de 2025, el ... Teatro Cervantes acogerá la cuarta edición del Almería Sports Destination Summit, un encuentro profesional que reunirá a algunos de los principales referentes del sector para analizar la evolución, el impacto económico y las oportunidades estratégicas que ofrece una industria en pleno crecimiento. El evento está organizado por Almería Sports Destination, en colaboración activa con el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería y la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, una alianza institucional que vuelve a confirmar la apuesta conjunta por el turismo deportivo como motor de desarrollo, dinamización económica y promoción territorial.

El turismo deportivo se ha consolidado como uno de los segmentos con mayor retorno directo para los destinos turísticos, ya que los viajes motivados por la práctica o el disfrute del deporte presentan una estancia media más prolongada, un gasto diario más elevado y un calendario de consumo menos dependiente de la estacionalidad. En este contexto, Almería cuenta con unas condiciones únicas para consolidarse como referente, gracias a su clima suave, su diversidad natural, sus infraestructuras deportivas de alto nivel y una red creciente de eventos que se celebran durante todo el año.

El Summit se plantea como un espacio de encuentro en el que instituciones, organizadores de eventos, empresas, hoteles y federaciones puedan alinear su estrategia y su visión. Se trata de una oportunidad para comprender cómo el turismo deportivo se está transformando en una verdadera industria capaz de impulsar el desarrollo de las ciudades que apuestan decididamente por él.

Análisis

La jornada comenzará con un análisis sobre el impacto de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la provincia, tanto en la mejora de las instalaciones deportivas como en la creación de una cultura asociativa y organizativa que hoy sigue siendo uno de los pilares fundamentales del modelo deportivo almeriense. Dos décadas después, su legado continúa siendo una referencia clave en la evolución del territorio. Posteriormente, el programa abordará la transformación del sector hotelero con la ponencia ʽCómo convertir un hotel en un Sports Hotel: la estrategia que cambia el negocio', que mostrará cómo los establecimientos se están adaptando para atraer a un viajero más dinámico, que busca experiencias vinculadas al bienestar y a la actividad física.

La rentabilidad del turismo deportivo será otro de los ejes del encuentro con la ponencia ʽ'ROI del Turismo Deportivo: Datos, Métricas y Decisiones Estratégicas', en la que se analizará cómo cada euro invertido en eventos deportivos genera un retorno medible en ocupación hotelera, gasto turístico y notoriedad del destino. Otro de los temas protagonistas será el deporte base, considerado el 'secreto a voces' del turismo deportivo. Cada año, miles de familias viajan por competiciones en categorías infeeriores, generando un movimiento económico de gran impacto en hoteles, comercios y restauración, especialmente fuera de los periodos vacacionales. La sesión ʽEl Negocio del Deporte Base: Oportunidades que Transforman Destinos' pondrá el foco en cómo este fenómeno puede convertirse en una oportunidad estratégica para los territorios.

El ciclismo también tendrá un papel destacado con la presentación del caso de Sea Otter Europe, ejemplo de cómo una ciudad puede transformarse a través de la bicicleta, impulsando infraestructuras, eventos internacionales y una identidad deportiva propia. Asimismo, Almería mostrará sus particularidades y fortalezas con la sesión 'Lo extraordinario ya sucede aquí: Almería y su deporte más singular', una exposición dedicada a las disciplinas únicas que sólo pueden desarrollarse en la provincia gracias a la fusión entre mar, desierto, clima y naturaleza en estado puro. Entre ellas se encuentran el cableski, el cricket, el motociclismo en Tabernas o los denominados ʽdeportes azules', que convierten a Almería en un escenario deportivo incomparable en el panorama nacional.

Cierre

El cierre de la jornada estará marcado por la presentación de la estrategia Playas Sin Límites, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Almería que busca convertir el litoral de la capital en un gran escenario deportivo abierto los 365 días del año. La propuesta integra deporte, turismo, sostenibilidad y accesibilidad bajo un mismo modelo de ciudad activa y saludable.

El evento concluirá con un cóctel y una sesión de networking, concebida como un espacio ideal para generar nuevas alianzas, promover el desarrollo empresarial y estimular proyectos de impacto que continúen fortaleciendo el turismo deportivo en la provincia.

Con esta cuarta edición, el Almería Sports Destination Summit se consolida como un encuentro imprescindible para todos los agentes que marcan el futuro de este sector, posicionando a Almería como una provincia pionera y ambiciosa, plenamente capaz de competir con los destinos líderes en el entorno del Mediterráneo.

Almería ya se encuentra en primera línea del turismo deportivo, y lo hace con una hoja de ruta clara, el de seguir avanzando sin pausa hacia un modelo de crecimiento sostenido, diversificado y vinculado al deporte como motor de identidad y desarrollo.