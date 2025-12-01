Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Plaza de las Velas convertida en una gran cancha de voley. IDEAL
Voleibol

Almería, una ciudad que convierte su centro en un pista de voley

La iniciativa acercó el voleibol a la ciudadanía con un entrenamiento al aire libre de los equipos alevín y benjamín del club Mintonette

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:57

Almería transformó su corazón urbano en un espacio abierto al movimiento cuando los equipos alevín y benjamín del club Mintonette trasladaron sus entrenamientos habituales desde ... el Palacio de los Juegos Mediterráneos hasta la calle, en una iniciativa que buscó acercar el voleibol a la ciudadanía y anticipar la magnitud del gran acontecimiento que llegará a finales de año, el Campeonato de España Cadete. La actividad llenó de balones, redes improvisadas y niños concentrados el espacio público, creando una imagen inusual que captó la atención de quienes paseaban por la zona. Padres, curiosos y aficionados se detuvieron para observar cómo los pequeños ejecutaban ejercicios técnicos y simulaban situaciones de juego, en una mañana luminosa que acompañó la propuesta del Ayuntamiento, decidido a reforzar la imagen de una ciudad activa y conectada con el deporte.

