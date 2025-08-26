Almería brilla con el JudoSummerCamp

R. I. Almería Martes, 26 de agosto 2025, 22:54 Comenta Compartir

Almería se ha consolidado en los últimos días como el epicentro del judo nacional, gracias a la celebración del 'JudoSummerCamp', un campus de tecnificación organizado por el club Alianza KSV con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Durante cuatro días, el Pabellón Antonio Rivera ha sido el escenario de intensas jornadas de formación y convivencia que han reunido a los mejores exponentes de este deporte junto a jóvenes promesas de la citada actividad en Almería.

La presente edición de este año ha contado con un nivel de participación que se puede catalogar como extraordinario. La selección española de judo, integrada por diez medallistas internacionales en distintas categorías, ha compartido entrenamientos con un total de 150 judocas procedentes de diversas comunidades autónomas y de otros países. Durante cuatro días, la élite y las nuevas generaciones han convivido en una experiencia enriquecedora, que ha combinado perfeccionamiento técnico, preparación física y convivencia en el albergue juvenil contiguo al recinto situado junto al complejo de la Juventud, en el que 'conviven' el Estadio Emilio Campra y el citado recinto cubierto, creando un ambiente de concentración y aprendizaje único.

Presencia institucional

La jornada de clausura estuvo marcada por la presencia institucional, con la asistencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro Andújar; el vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, quienes fueron recibidos por el director técnico del club Alianza KSV, León Granda, artífice de este proyecto que se ha convertido en una cita ineludible para el judo nacional.

En su intervención, Antonio Casimiro subrayó el papel del deporte como motor de desarrollo y atractivo turístico. «Nuestra apuesta por el deporte activo da excelentes resultados. Iniciativas como este campus de judo respaldan nuestro compromiso con el deporte base, la formación de talento y la alta competencia, y demuestran que Almería es un excelente destino para los eventos deportivos. Este campus es ya un referente en el ámbito nacional e internacional, gracias al trabajo del club Alianza KSV y su director técnico, León Granda, con el valor añadido de la relación que se forma entre deportistas de élite y judocas de formación, lo que beneficiará a la mejora técnica de los participantes almerienses».

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García, destacaba la relevancia del citado evento para la provincia. «Este es uno de los proyectos de tecnificación deportiva más importantes de los que se celebran en la provincia de Almería. Este campus de judo cuenta con los mejores judocas del panorama nacional. Durante los años que se ha celebrado hemos tenido a medallistas olímpicos, a participantes en Juegos Olímpicos y a entrenadores de selecciones mundiales. Para nosotros es un honor que la provincia de Almería se posicione como la capital del judo a nivel nacional gracias a este importante evento y por eso quiero agradecer el gran trabajo que está haciendo el club Alianza KSV, no solamente en este campus, sino durante todo el año con las escuelas enseñando los valores del deporte y el judo».

El respaldo de la Junta de Andalucía también se ha hecho notar en esta edición. Juan José Alonso, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, ha puesto en valor el impacto social y deportivo del JudoSummerCamp. «Este campus de tecnificación no sólo se trata de una cita deportiva de primer nivel, sino que sirve también para dar a conocer más de 150 personas que han llegado desde otros rincones de España tanto la ciudad de Almería como el carácter acogedor que tenemos los almerienses. Almería ha vuelto a convertirse en un referente nacional a nivel deportivo con este campus y desde el Gobierno andaluz seguimos y seguiremos siempre comprometidos con el futuro del deporte en Almería».

Catorce ediciones

León Granda, director técnico del Alianza KSV, ha cerrado el acto con palabras cargadas de emoción y orgullo, recordando los inicios de esta iniciativa que nació hace más de una década y que hoy es un referente en el panorama nacional. «Ésta es la edición número catorce desde que iniciamos este camino en 2011 con la única interrupción por la pandemia, y nos ha permitido comprobar cómo muchos de esos niños y niñas se han convertido hoy en campeones nacionales e internacionales. Es la mejor prueba de que el modelo funciona. Seguiremos apostando con orgullo y gran satisfacción por este campus de tecnificación».

El 'JudoSummerCamp' no solo ha dejado un balance más que positivo en lo deportivo, sino también en lo social y turístico. Almería ha vuelto a demostrar que está preparada para acoger eventos de gran nivel, reforzando su posición como una ciudad capaz de combinar el deporte de alto rendimiento con el impulso a su imagen como destino de calidad.