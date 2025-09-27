Aleix Tarrazo vislumbra un buen año para Unicaja Costa de Almería

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

Entre la primera y la segunda jornada de la Superliga Masculina, el 29 de octubre, a Aleix Tarrazo le tocará cambiar de década. Cumplirá los 20 años justo al comenzar la que será su segunda temporada en la élite, después de una entrada en la que tuvo un papel clave para Unicaja Costa de Almería. Como decía su compañero Moya días pasados, el barcelonés asumía su misión de hacer de puente entre jóvenes y veteranos. «Soy un año menor que él, e igual que Álex, me llevo muy bien con los mayores y con los pequeños también». De hecho, ya compartió vestuario y residencia con dos de sus compañeros. «A Joaquín –Cañadas– y a Jesús –Ríos– los conozco de estar con ellos en la concentración permanente». A eso une lazos con «los mayores con los que estuve el año pasado, con los que me llevo súper bien».

Ha conectado muy rápidamente, como hizo la temporada anterior, con la idea de voleibol que toca desarrollar de cara a la temporada que comenzará a finales de octubre y con la dura competitividad para hacerse con un puesto en el sexteto inicial que ponga el técnico Pablo Ruiz. «Es un proyecto muy bueno, con mucha ambición, la verdad, por parte de todos los mayores que vienen y de los jóvenes también, hay mucha rivalidad, pero rivalidad sana, porque al final somos buenos compañeros, pero todos queremos jugar y por eso existe esa rivalidad en los entrenamientos por ver quién lo hace mejor para poder sumar más minutos en pista». Es su reto personal, «este año espero más protagonismo en la pista entrando en mi posición de central, no de opuesto –risas–», ya que en esa posición su aportación ahí fue fundamental, después de la salida del hawaiano Alaka'i Todd, en el parón de Navidades.

Duro reto

Realista, «sé que para ello tengo que quitar de la pista a Borja o a Jorge, entonces sé que tengo que dar el máximo de mí y mucho más, y es lo que voy a hacer, trabajar duro; voy a trabajar duro en mí mismo, en fortalecerme en pista y fuera, a de asumir más protagonismo este año como central». El rodaje en la presente temporada, con parada en Lisboa, el primero contundente más allá de la final de la Copa de Andalucía ganada una vez más por los blanquiverdes –muy superiores a Costa del Voley–, le ha motivado más para afrontar la temporada. «Me ha sorprendido un montón visitar las instalaciones de Benfica, la verdad es que no me esperaba el pabellón que tienen, las instalaciones, el cuerpo técnico y todo lo demás, todo es increíble y ha sido una sensación muy buena, la verdad; me vengo de allí muy contento con lo que hice en pista, con muy buenas sensaciones», reconocía el central de Unicaja Costa de Almería, a un mes vista del comienzo de la competición.

Sobre todo, lo que se trae el joven central barcelonés son «muchas ganas de más», con la mirada puesta en que «este año los rivales de la Superliga son muy fuertes este». Analizaba el hecho de que «hay mucho nivel en los de enfrente, pero también hay competitividad en este equipo; cada competitivo, cada partido que hacemos, es a muerte, queremos siempre ganar y queremos ir a por todas». El contexto de lucha será complicado, sí, pero confía en que se tienen opciones de éxito. «La Superliga viene muy fuerte, todos los equipos se han reforzado mucho y me alegra que también haya sido con jugadores de la cantera de Palencia y lo que espero es una competición muy dura, muy igualada, pero nosotros vamos bien», apuntaba el jugador blanquiverde, que debe seguir dando pasos de crecimiento en una entidad 'bandera' del deporte almeriense y referente a nivel nacional.

Gran equipo

Aleix Tarrazo matizaba sus apreciaciones con más detalle. «Este año tenemos, bajo mi opinión, un gran equipo, un equipo que puede llegar a estar arriba, incluso luchando por el liderato de la fase regular y, como no, por ganar la Copa del Rey», decía pleno de ambición ante lo que viene. Para ello se trabaja en una pretemporada que sí que cree «demasiado larga». Razonadamente, «creo que ni la pretemporada del año pasado es buena ni la de este año tampoco; aquella fue muy corta y esta es muy larga, porque ya llevamos mucho trabajo acumulado, pero nos queda todavía por delante un mes para empezar esta Superliga; quizá un punto intermedio sería lo perfecto para que un equipo pueda prepararse bien y competir muy bien y con garantías durante la temporada», consideraba uno de los centrales con los que cuenta Unicaja Costa de Almería para esta temporada que comenzará jugando en Soria, el día 25 de octubre, en un arranque de altos vuelos entre los representantes de dos ciudades referentes en el mundo del voleibol, a nivel nacional.

Feliz de su estancia en el club blanquiverde e igualmente en la capital almeriense, «la verdad es que Almería me gusta bastante, por la gente, la ciudad, el clima… todo me gusta mucho», lógicamente tenía ambiciones mayores de jugar con la ilusión de 'asomarse' a las grandes ligas que hay, sobre todo en Europa. «Quiero seguir creciendo en el voleibol y para eso también hay que ir a otros clubes, a otros países, que es lo que quiero, jugar por diferentes países y así ganar mucha más experiencia», deseaba. Esa actitud y hambre son aplaudidas por Unicaja Costa de Almería en todos sus jugadores y por ello pretenderá seguir siendo una perfecta plataforma para Aleix Tarrazo y todos los jóvenes que llegan a la entidad. Mientras tanto, el jugador catalán es seguro de disciplina, ilusión y profesionalidad, pese a su corta edad, pieza clave para el éxito ahorrador en el presente curso,