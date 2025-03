Agrinova Costa de Almería y Cantera Sur, con la obligación a cuestas

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 28 de marzo 2025, 23:37 Comenta Compartir

La obligación de ganar es algo intrínseco cuando se trata de competir y se buscan metas cada vez más complicadas. La derrota se ha convertido en un compañero, sobre todo para Agrinova Costa de Almería Roquetas. El equipo participante en la División de Honor Oro Femenina lleva sólo dos victorias, la última conseguida en casa en la octava jornada, cuando derrotaron a Uneatlántico Perera y es como si se les hubiera olvidado cómo ganar. No desisten en su intento de salir de la última plaza de la clasificación y lo peor es que la antepenúltima plaza está ya a cinco puntos por lo que es preciso imponerse al rival de hoy, el Ikasa Boadilla, que ocupa la sexta plaza y que no es un rival cualquiera porque acumula diez victorias en las 19 jornadas del campeonato disputadas. Es cierto que en los últimos tiempos no termina de ser sólido, compaginando resultados irregulares. El último fue un empate frente a Uneatlántico Perera, posterior a perder frente a CICAR Lanzarote, el mismo equipo ante el que perdió el cuadro roquetero en su último desplazamiento.

El encuentro se disputa desde las 19.30 horas en el Pabellón Municipal Infanta Cristina de Roquetas de Mar y las de Pedro Jorge Quinto no tienen nada que perder y esa derrota en Lanzarote puede permitir, por el hecho de jugar ante un rival muy superior, crecer en su juego, que lo necesita para superar a un equipo de Boadilla del Monte que tiene en Carla Moreno a su referencia cara al gol, con 65 tantos firmados en las 20 jornadas que se llevan disputadas.

Media hora antes, en el Pabellón Municipal de Deportes de Las Norias, a las 19.00 horas, Cantera Sur tratará de reencontrarse con los triunfos superando a One Eden Colegio San Francisco de Asís-Mijas, que la decimotercera plaza en la categoría, con seis victorias y dos empates en los 25 partidos que se llevan disputados y sus 18 son diez puntos menos que los que lleva el equipo ejidense. Éste, en fase de irregularidad –enlaza victorias y derrotas en las últimas cuatro jornadas– está obligado a hacerse fuerte, más aún en casa ante un rival al que ganó en la ida (25-32). Los ejidenses tienen entre ceja y ceja dar caza a SAFA Madrid, que ocupa la segunda plaza con tres puntos más. Y es que hay que indicar que son dos las plazas que tienen derecho a disputar la fase de ascenso a la División de Honor Plata. El cuadro mijeño llega a la cita de esta tarde tras empatar en casa con el SAFA Madrid, un resultado interesante por esa clasificación del equipo madrileño que no aprovecharon los ejidenses, que perdieron en la cancha de Segura e Hijos Sanse.