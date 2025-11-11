Más de 200 ciclistas participan en la IV BTT 'La Fundición' de Adra

La ciudad de Adra ha acogido este domingo, con notable éxito, la cuarta edición de la prueba ciclista de montaña IV BTT 'La Fundición', organizada ... por el C.D. Peña El Pedal de Adra en colaboración con el Ayuntamiento. Esta prueba, última del calendario de las XCM Series Almería 2025, recorrió una distancia aproximada de 43 kilómetros por el entorno natural del municipio.

Han sido 200 deportistas que tomaron la salida en esta edición, un dato que demuestra el crecimiento y la consolidación de esta cita deportiva en el calendario provincial. La jornada ha transcurrido en un ambiente de deportividad y compañerismo, con un circuito técnico y exigente que puso a prueba la resistencia de los participantes y que ha permitido disfrutar a los aficionados de una prueba espectacular en plena naturaleza. Cabe destacar la gran colaboración de deportistas locales que ha tenido este evento, que han actuado de voluntarios para el buen desarrollo de esta prueba.

En cuanto a los resultados locales, el podio masculino estuvo compuesto por José David Garrido Fernández, que se alzó con la primera posición; Alberto Linares Rubio, segundo clasificado; y Antonio Vargas Martín, que completó el podio. En la categoría femenina, la mejor representante local fue Luz Ruiz Galdeano, que realizó una destacada actuación.

Con iniciativas como esta, el Consistorio continúa apostando por el deporte como herramienta de salud, inclusión, convivencia y promoción turística, poniendo en valor el magnífico entorno natural que ofrece Adra para la práctica del deporte al aire libre. Asimismo, reitera su compromiso de seguir apoyando eventos deportivos de calidad y de consolidar a Adra como un referente en el calendario deportivo de la provincia de Almería.