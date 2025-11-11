Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Más de 200 ciclistas participan en la IV BTT 'La Fundición' de Adra

Esta prueba, última del calendario de las XCM Series Almería 2025, recorrió una distancia aproximada de 43 kilómetros por el entorno natural del municipio

Bernardo Abril

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:25

La ciudad de Adra ha acogido este domingo, con notable éxito, la cuarta edición de la prueba ciclista de montaña IV BTT 'La Fundición', organizada ... por el C.D. Peña El Pedal de Adra en colaboración con el Ayuntamiento. Esta prueba, última del calendario de las XCM Series Almería 2025, recorrió una distancia aproximada de 43 kilómetros por el entorno natural del municipio.

