Zoe del Barrio e Irene Flores ganan el Concurso de Danza Española y Baile Flamenco de Almería

María Paredes Moya Almería Miércoles, 9 de julio 2025, 19:48 Comenta Compartir

Como su nombre indica, el 58º Festival de Flamenco y Danza de Almería incluye cante, guitarra y baile, y dentro de este último destaca el Concurso Internacional de Danza Española y Baile Flamenco, que crece cada año y que en su octava edición ha contado con la participación de jóvenes artistas de toda España.

Organizado por la Asociación Indanza, que preside Tomás de María, se celebró este martes la final en el Teatro Apolo, con seis poderosos bailarines que demostraron su arte y pasión, su técnica y conocimientos y recibieron los aplausos del numeroso público.

En danza española, la ganadora fue Zoe del Barrio Alto, de Valladolid, seguida de Clara Herrero y tercero, el almeriense Alejandro de Haro. Por su parte, en baile flamenco la ganadora fue Irene Flores Regidor, seguida de Carmen Velázquez y Marina López.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, asistió a la final y participó en la entrega de premios, junto a la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales. Cruz destacó «la calidad de todos los participantes en este concurso que organiza de forma brillante Indanza, que se integra en el programa del Festival de Flamenco y Danza».

Zoe del Barrio Real afirmó que «he interpretado dos de sus estilos principales, la escuela bolera y la danza estilizada, y son disciplinas complejas técnicamente y hacerlo en un escenario como es el teatro Apolo ha sido un reto, más al hacerlo como solista. Ensayo 28 horas semanales, y me siento muy feliz del premio en una ciudad que me ha acogido con cariño y me gusta».

Por su parte, Irene Flores, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), explicó que «en las semifinales hice tarantos y alegrías, y hoy por alegrías con la bata y el mantón. Conozco el concurso desde hace tiempo, y ahora que he participado la verdad es que ha supuesto una gran satisfacción por la calidad de los participantes y el jurado».

Tomás de María, presidente de la Asociación Indanza, concluyó que «el concurso ha sido un éxito, con la alegría de la gran participación de inscritos de Almería, lo que demuestra la calidad de nuestra provincia».