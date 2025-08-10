Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Will Smith, en un momento de su actuación en Almería. EFE / C. Barba

Will Smith, la traca final del Dreambeach

El 'Fresh Prince' levanta al público en la última noche del festival, con otros grandes como Fatboy Slim o Nathy Peluso

M. Paredes Moya

Almería

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:21

La última noche de Dreambeach ha tenido como reclamo a la estrella internacional Will Smith. El granadino Anthony Z arrancó la programación del MainStage, seguido Nathy Peluso presenta Club Grasa. Con un cuerpo de baile sobre el escenario, Peluso junto a Badsista B2B Kebra reprodujo el espíritu de un club sobre el escenario de Dreambeach.

El turno para el rapero americano atrapó al público con un espectáculo de primer nivel, basado en el hip hop clásico, en el que no han faltado hits como 'MIB' o una colaboración en exclusiva sobre el escenario con India Martínez.

Fatboy Slim brilló con un directo donde destacó el montaje audiovisual seguido del nuevo directo CTRL ALT DELETE de Don Diablo,o el set de Dj Nano que despidió este espacio del festival que ha reprogramado sus horarios tras un retraso en el primer show.

Dreams Tent comenzó con sets como Alex Lennon o el B2B de Hector Couto y Rendher, o la fuerza en el escenario de Mason Collective. Chelina Manuhutu, una de las más aclamadas de la noche, alargó su set, debido a la cancelación de Seth Troxler de última hora, tomando el mando Marco Carola en solitario que ha hilado el sonido mas underground del festival con su característico sonido.

La programación del Open Air también sufrió cambios con la cancelación a última hora de Hol!, los sets mas frenéticos de la noche se han vivido en este escenario de la mano de Space Laces, Deekline & Wizard, Lady Max o Aida Blanco.

El festival, que por segundo año consecutivo se organiza en Almería capital tras nueve ediciones en Villaricos, en Cuevas del Almanzora, se despidió con esta gran noche y decenas de miles de 'dreamers' que han disfrutado de las noches más eléctronicas del verano almeriense.

