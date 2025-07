Vuelve la gran fiesta del flamenco a Fondón

M. P. M. Almería Jueves, 31 de julio 2025, 13:25 Comenta Compartir

El XXXIII Festival de Flamenco de Fondón llega este 6 de agosto a la plaza José Fernández Tores 'Tomatito' del municipio, donde cada año, vuelve esta tradicional y más que arraigada cita cultural. En esta ocasión, el encuentro, que pretende llenar de embrujo el pueblo de la Alpujarra, rendirá un homenaje a Pansequito.

La presentación de la nueva edición del festival ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el Patio del Mandarino y ha contado con la presencia de las 'estrellas' de la cita, José Fernández Torres 'Tomatito', José del Tomate y los artistas locales Judit Alférez y David Rodríguez. La vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales; el alcalde de Fondón, Valentín Martín; el director del festival, José Antonio López Alemán, el presidente de la Peña 'El Taranto', Rafael Morales han sido los encargados de presentar el evento que se celebra el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas.

La Diputación de Almería, a través de un comunicado, ha destacado que «vuelve a volcarse un año más con esta gran fiesta del flamenco, que se ha consolidado como el gran reclamo turístico-cultural del verano en la Alpujarra Almeriense».

Esta trigésimo tercera edición reúne a grandes figuras del flamenco, jóvenes promesas y artistas que representan tanto el flamenco más puro como el nuevo flamenco. En el cartel confirmado figuran como principales artistas los siempre presentes en la cita José Merce y 'Tomatito' y, además, se contará con Aurora Vargas (viuda de Pansequito), el guitarrista Miguel Salado; Judit Alférez, David Rodríguez, José del Tomate y su grupo, los palmeros Antonio Pescaito y José Antonio. Antonio Zapata y José Antonio López Alemán serán los presentadores del festival.

La diputada de Cultura, Almudena Morales, ha felicitado al Ayuntamiento y a la organización por seguir apostando por este festival y la cultura como motor dinamizador de nuestros pueblos. «Esta 33 edición rendirá homenaje a una figura clave del flamenco español: Pansequito. Me parece especialmente valioso que el festival integre también una dimensión didáctica, que contribuya a mantener viva la memoria de los grandes referentes de este género», ha manifestado en la presentación.

Del mismo modo, ha reafirmado el compromiso firme de la Diputación de Almería con el flamenco y con la cultura en los pueblos de la provincia. «Estamos convencidos de que la cultura es una de las mejores herramientas para luchar contra la despoblación y para enriquecer nuestra sociedad», ha añadido.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que el próximo día 6 Fondón se convertirá en un rincón especial para cultura y el arte flamenco. «Como siempre digo, será un escenario especial, puesto que escucharemos el flamenco más puro. No habrá otro lugar en este país donde se escuche un flamenco tan puro. Además, lo haremos en un escenario excepcional, como es esa plaza, que es una antigua era, con un cielo estrellado de una noche veraniega espectacular y, de telón de fondo, nuestra Sierra Nevada», ha pronunciado.

El promotor y director del Festival, José Antonio López Alemán, ha explicado que la singularidad de este festival es que es puramente flamenco. «Este año, encima, se le dedica a la memoria de Pansequito. Y simplemente agradecer de verdad la presencia de todos los artistas, pero obviamente la dedicación al Ayuntamiento de Fondón, a la Diputación, a la Peña El Taranto y a los artistas, que sin ellos no sería posible. Además, en la historia de este Festival Tomatito es uno de sus grandes pilares tras 26 años de participación», ha dicho.

Rafael Morales, de la Peña el Taranto, ha resaltado lo importante que es este festival y el honor que es para la Peña formar parte de él. «Es una fecha a tener en cuenta dentro del calendario flamenco nacional», ha apostillado al detallar un cartel que cuenta con grandes figuras, talentos emergentes y con la viuda de Pansequito, «un agasajo y un guiño del festival tanto a ella como a la memoria de él».

'Tomatito', por su parte, ha detallado que este año se dedica a Pansequito: «Fue el primero, que me cogió y me llevó a Madrid. Yo tenía 14 años y le pidió permiso a mi padre llevarme con él a Madrid y allí me formé y conocí a todos los artistas que me han influido y que ya no están». Del mismo modo, ha destacado su fuerte vínculo con esta cita.

Flamenco en Fondón

El Festival de Flamenco de Fondón es una tradición profundamente arraigada, un recuerdo del pasado revivido en nuestras calles, plazas y gentes. Su celebración provoca un gran espectáculo en el verano, actuando como un importante reclamo turístico no solo para Fondón sino para toda la comarca, convirtiéndose en la principal atracción cultural de la zona. Además, mantiene y refuerza una de las señas de identidad más destacadas y arraigadas de la cultura andaluza y sus tradiciones, como es el flamenco.

Desde la organización del festival, han detallado desde la Diputación en una nota, se ha tenido una gran preocupación por promocionar la imagen de la mujer en el mundo del flamenco, apoyando año tras año a bailaoras y cantaoras almerienses como María del Mar Hernández 'La Rabota', Rocío Segura, Carmen Segura, Sonia Miranda y Mariana Cornejo, entre otras. También se ha impulsado a grandes promesas como Antonio Reyes, Angelé Fernández Torres o Tomatito Hijo y El Titi.

El festival ha contado con una gran cantidad y calidad de guitarristas a lo largo de su historia, incluyendo a Diego Amaya, El Niño de la Fragua, Paco López, Chano Ramírez, 'El Funde', 'El Negrillo', José Luis Postigo, Simeón Aguilera, José María Molero, Paco Javier Jiménez, Antonio Carrión, Antonio Higuero, 'Calderito', Daniel Casares, Paco Cortes y Antonio Jero, además de la presencia de Moraito Hijo, Juan Carmona 'Habichuela' y el propio 'Tomatito'.

Otros muchos artistas, como Juan Gómez Belmonte, Diego Clavel, Calixto Sánchez, Bonela Hijo, Antonio Sánchez, Ricardo Losada 'El Yunque', Enrique Soto 'Sordera', Antonio 'Pescaito', Miguel Poveda, Ezequiel Benítez, Fernando de la Morena y Curro de Utrera han contribuido a que este festival creciera hasta convertirse en lo que es hoy.