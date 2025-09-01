Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vida de José Ángel Valente, en un relato de cuento

Está enmarcado en el programa 'Verano en Verso' del Área de Turismo para dinamizar este espacio y la narradora será Paula Mandarina

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:15

En septiembre continúa el programa 'Verano en verso', que se está celebrando en la Casa del Poeta para dinamizar este espacio museístico. La próxima actividad se celebrará el próximo jueves, día 4, a las 19:30 horas, y consistirá en un cuentacuentos infantil, creado expresamente para esta actividad por la narradora Paula Mandarina, en la que compartirá la historia y la obra de José Ángel Valente, uno de los referentes de la poesía del siglo XX en España. Será una hora en la que el público infantil disfrutará con la vida y obra de Valente a través del cuento inspirado e interpretado por esta gran narradora oral.

El programa de dinamización está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía. La idea es original de Contraportada y Asiento Vip, que han creado y producen 'Verano en verso'. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa en el email asientovip@gmail.com, que está a punto de agotar las entradas, como está sucediendo en todo el programa.

'Verano en verso' se desarrolla a lo largo de los meses de agosto y septiembre con siete actividades. En agosto se ha celebrado el taller de dibujo Super Valente, lectura poética y freestyle. Tras este delicioso cuentacuentos, la programación continuará el 11 de septiembre con una lectura dramatizada a cargo de la actriz almeriense Mar Galera, que está triunfando en la Gran Vía madrileña. Concluirá el 18 de septiembre con el 'Cuentacuentos para amar la poesía', que también narrará Paula Mandarina para un público familiar. Todas las actividades comienzan a las 19:30 horas en la Casa del Poeta, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad.

Además, se está invitando a participar en la actividad 'Poesía en red'. Desde el Área de Turismo se anima a todos los visitantes a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta, y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers.

