Vera honra a San Cleofás con una tarde con notables toreros

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:11 Comenta Compartir

La plaza de Vera volverá a abrir sus puertas al compás del clarín, envuelta aún en el eco de los aplausos que consagraron el primero de los dos festejos programados este año. La memoria reciente conserva el sabor del éxito, esa mezcla de emoción y belleza que dejó grabada la faena inaugural y sobre ese telón de fondo se alza ahora la promesa de una nueva cita con el arte. Será la segunda tarde de toros en uno de los cosos con más poso taurino de Andalucía como lo dictamina su larga trayectoria y con ella llegará la expectación redoblada, la certeza de que el triunfo pasado no es un punto final, sino el preludio de otra jornada que busca quedar escrita en la historia íntima de la plaza.

El ambiente en los tendidos palpita con un fervor renovado. Se respira la ilusión de los aficionados que, tras la primera ovación, desean volver a encontrarse con la magia irrepetible de una faena que conmueva y sacuda. Vera se prepara para recibir a un cartel que une experiencia y juventud, figuras consagradas y promesas emergentes, en un pulso donde cada muleta trazará líneas de arte sobre la arena. La segunda tarde no es continuidad, sino desafío, un nuevo lienzo sobre el que la tauromaquia desplegará su verdad eterna.

Esencia

El cartel que se anuncia en Vera reúne la esencia del presente y del porvenir de la tauromaquia, uniendo sobre la arena a tres nombres que simbolizan tanto la madurez consagrada como la esperanza renovada. Será un festejo que transite entre la solidez de la figura indiscutible, la proyección de un joven ya asentado y la frescura de quien, pese a su corta trayectoria, despierta pasiones y miradas de futuro.

Ampliar Espectacular pase de Talavente (arriba); gustoso capotazo de Marco Pérez (abajo) Norte de Castilla/El Diario Vasco

El encargado de abrir la tarde será Alejandro Talavante, un matador cuyo nombre ya forma parte del repertorio imprescindible del toreo contemporáneo. Su concepto, basado en la improvisación, la naturalidad y la búsqueda constante de la pureza, le ha permitido dejar una huella profunda en las plazas más exigentes del planeta. El pasado 2024 consolidó aún más un prestigio que lo sitúa en el Olimpo de su generación. Talavante, dueño de un temple capaz de estremecer al tendido, ha hecho de la emoción un hilo conductor que conecta su muleta con el corazón del aficionado, convirtiendo cada faena en un diálogo íntimo con el toro y con la historia misma del arte taurino.

En casa

Tras él aparece el ʽalmeriense' Jorge Martínez. El torero nacido en Totana que, a pesar de su juventud, se ha ganado un lugar de respeto y expectación en el escalafón, vive una temporada dura por la falta de festejos, arrastrado por la lesión de hombro que le hizo pasar por el quirófano al final de la pasada temporada. De todas formas, el joven hecho torero en la Escuela Municipal Taurina de Almería no es un diestro del montón, su temple y su suavidad, la limpieza de sus ejecuciones y la claridad de su concepto lo han distinguido como un intérprete elegante y preciso. No ha necesitado mucho tiempo para abrirse camino entre los profesionales y cada tarde en la que se viste de luces añade un nuevo peldaño a su proyección. La afición lo espera con atención, consciente de que su camino apenas comienza, pero que desprende el aroma de los toreros que pueden marcar una época.

El cierre de la terna quedará en manos de Marco Pérez, la gran revelación salmantina que llega a Vera convertido en matador de toros. Su precocidad ha asombrado a críticos y aficionados, que ven en él la rara conjunción de juventud y madurez torera. Pérez transmite una naturalidad innata, un modo personal de interpretar las suertes que lo distingue y lo convierte en un caso excepcional. La expectación que despierta no se debe únicamente a su corta edad, sino a la certeza de que en su muleta se adivina un futuro luminoso, capaz de engrandecer la tauromaquia en los años venideros.

Con este trío, Vera vivirá una tarde que promete intensidad, entrega y, sobre todo, un reflejo claro de lo que es el toreo, tradición y renovación, experiencia y juventud, riesgo y arte. El paseíllo que abrirán Talavante, Martínez y Pérez no será únicamente el inicio de un festejo, sino la manifestación de que la tauromaquia, en todas sus facetas y generaciones, sigue latiendo con fuerza en cada rincón donde se alza un ruedo.

Ganado de Domecq

Esta segunda tarde estará marcada por la fuerza y la nobleza de los toros de Salvador Domecq, un hierro cuya historia y prestigio laten en cada encaste. Cada ejemplar que llegue a la arena promete trasladar al público a la esencia misma de la tauromaquia por bravura, temperamento y un carácter que exige respeto y destreza. La genética de Domecq, reconocida por su capacidad de transmitir emoción y respuesta, será el hilo conductor de la tarde, definiendo el pulso de cada embestida y retando al torero a encontrar la armonía entre riesgo y arte.

Estos toros, conocidos por su bravura y su capacidad para mantener la intensidad hasta el último momento, convertirán la arena de Vera en un espacio donde la tensión y la belleza se entrelazan. No se trata solo de fuerza, sino de la nobleza que permite que la técnica del matador se exprese con claridad, creando momentos de auténtica emoción. La ganadería Domecq, con su herencia de maestros, asegura una narrativa propia, donde cada muletazo será un diálogo entre la historia del encaste y la creatividad del torero.