A la venta, las entradas para el concierto de José Mercé en Almería El nuevo espectáculo del cantaor es un homenaje al gran compositor Manuel Alejandro y tendrá lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla el 13 de diciembre

María Paredes Moya Almería Martes, 21 de octubre 2025, 14:33 Comenta Compartir

El cantaor jerezano José Mercé actuará el 13 de diciembre en Almería y lo hará un día después de ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad en el Teatro Apolo de la capital; una merecida distinción por los más de 40 años de amor recíproco con Almería que tendrá como gran colofón un concierto en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con su nuevo espectáculo, 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'.

La cita será a las 20.30 horas y las entradas, a un precio que oscila entre los 25 y 30 euros en función del lugar de asiento, ya están a la venta desde este martes a través de las plataformas habituales de los espectáculos pertenecientes a la programación del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, como son la taquilla municipal del Teatro Apolo y la venta online de la web https://almeriaculturaentradas.es/.

José Mercé cuenta con casi 20 álbumes publicados desde su debut en 1968 y, aunque ha mantenido la esencia pura del cante, también la ha sabido fusionar con otros ritmos, otras músicas y otras culturas, rompiendo fronteras y llegando a todo tipo de públicos.

El cariño de sus seguidores ha sido, asimismo, constante en recitales y venta de discos, por lo que ha recibido el Disco de Diamante que acredita más de 1.000.000 discos vendidos durante su carrera, «hito nunca logrado por un flamenco», han señalado desde el Ayuntamiento de Almería.

Experto en todos los palos

José Mercé, además de cantaor antológico y experto en todos los palos, siempre ha sido un artista valiente en la exploración de otras músicas para extraer y adaptar lo valioso y pasarlo por su filtro de talento con resultados espectaculares. Y, en ese marco, ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, el compositor Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su último espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

Manuel Alejandro es, por su parte, el autor de buena parte de la banda sonora musical del siglo XX en España y el resto del mundo, dado que ha firmado canciones inolvidables a artistas de talla internacional como Raphael, Rocío Jurado, José José, Julio Iglesias, Luis Miguel, Jeanette, José Luis Rodríguez 'El Puma' y un largo etcétera.

José Mercé ofrecerá, en su concierto en Almería, la revisión flamenca de parte de las grandes canciones de Manuel Alejandro, y lo hará acompañado de su cuadro habitual, con dos guitarras flamencas, tres palmeros y una percusión flamenca, a los que ha incorporado un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones conocidas y reconocidas por todos.