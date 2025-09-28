Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería

N. E. y M. C. Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:08 Comenta Compartir

La cantautora malagueña Vanesa Martín volvió a encontrarse este sábado con el público almeriense en un concierto que forma parte de su 'Tour 2025' y que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Almería. La cita se enmarcaba dentro de la programación de 'Siente la Plaza', que reúne a grandes voces de la música nacional en el coso de la avenida de Vilches.

Martín llegaba a Almería con un espectáculo marcado por su «inconfundible sensibilidad», en el que presentó su nuevo trabajo discográfico junto a canciones inéditas que amplían un repertorio ya consolidado, con «letras que tocan el alma» y un directo que pasará también por las principales ciudades de España así como por escenarios internacionales.

Es la primera vez que la artista ha actuado en la capital almeriense desde el verano de 2021, cuando llenó el Recinto de Conciertos del Ferial en el marco de su gira 'Siete Veces Sí'. Aquella actuación, que se celebró el 14 de agosto, colgó el cartel de entradas agotadas y dejó un recuerdo muy especial tanto en la cantante como en sus seguidores, con un concierto en el que repasó sus grandes éxitos y compartió momentos íntimos con la audiencia. Además, mantiene una estrecha vinculación con Almería, ya que parte del videoclip de su tema '...y vuelo' se rodó en Cabo de Gata.

En el repertorio de la malagueña no suelen faltar algunos de los temas más aclamados de su carrera, como 'Inventas', 'Complicidad', 'Caída libre', 'De tus ojos' o 'Te has perdido quién soy', canciones que se han convertido en himnos para sus seguidores y que han marcado distintos momentos de su trayectoria musical.

El ciclo musical de 'Siente la Plaza' ya ha contado con la actuación de Los Pecos el pasado 20 de septiembre y continuará tras Vanesa Martín con Pastora Soler, que celebrará sus 30 años de carrera el 11 de octubre; Raphael, con su gira 'Raphaelísimo Tour 2025', el 18 de octubre, y David Bisbal, que cerrará el cartel el 15 de noviembre con su espectáculo 'Todo es posible en Navidad'.