Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería

N. E. y M. C.

Almería

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:08

La cantautora malagueña Vanesa Martín volvió a encontrarse este sábado con el público almeriense en un concierto que forma parte de su 'Tour 2025' y que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Almería. La cita se enmarcaba dentro de la programación de 'Siente la Plaza', que reúne a grandes voces de la música nacional en el coso de la avenida de Vilches.

Martín llegaba a Almería con un espectáculo marcado por su «inconfundible sensibilidad», en el que presentó su nuevo trabajo discográfico junto a canciones inéditas que amplían un repertorio ya consolidado, con «letras que tocan el alma» y un directo que pasará también por las principales ciudades de España así como por escenarios internacionales.

Es la primera vez que la artista ha actuado en la capital almeriense desde el verano de 2021, cuando llenó el Recinto de Conciertos del Ferial en el marco de su gira 'Siete Veces Sí'. Aquella actuación, que se celebró el 14 de agosto, colgó el cartel de entradas agotadas y dejó un recuerdo muy especial tanto en la cantante como en sus seguidores, con un concierto en el que repasó sus grandes éxitos y compartió momentos íntimos con la audiencia. Además, mantiene una estrecha vinculación con Almería, ya que parte del videoclip de su tema '...y vuelo' se rodó en Cabo de Gata.

Imagen principal - Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería
Imagen secundaria 1 - Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería
Imagen secundaria 2 - Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería

En el repertorio de la malagueña no suelen faltar algunos de los temas más aclamados de su carrera, como 'Inventas', 'Complicidad', 'Caída libre', 'De tus ojos' o 'Te has perdido quién soy', canciones que se han convertido en himnos para sus seguidores y que han marcado distintos momentos de su trayectoria musical.

El ciclo musical de 'Siente la Plaza' ya ha contado con la actuación de Los Pecos el pasado 20 de septiembre y continuará tras Vanesa Martín con Pastora Soler, que celebrará sus 30 años de carrera el 11 de octubre; Raphael, con su gira 'Raphaelísimo Tour 2025', el 18 de octubre, y David Bisbal, que cerrará el cartel el 15 de noviembre con su espectáculo 'Todo es posible en Navidad'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería
  2. 2 El centro comercial de El Toyo arrancará la próxima primavera y abrirá a inicios de 2027
  3. 3 «Pedían auxilio en la persecución de Agua Amarga, ¿auxilio de qué? Si no hay nadie»
  4. 4 Luis Rogelio Rodríguez-Comendador emociona a Roquetas de Mar con su Pregón a la Virgen del Rosario
  5. 5 Roquetas de Mar consolida su liderazgo turístico en Andalucía con más de 293.000 visitantes este verano
  6. 6 Los presuntos agresores de la reyerta de Arapiles niegan la homofobia: «Nos tiraron un eructo a la cara»
  7. 7 La Peana, el árbol más grande de Andalucía, más cerca de la muerte: «su envejecimiento es imparable»
  8. 8 El Casco Histórico enciende los fogones
  9. 9 La Feria del Turismo trae paella, flamenco y degustación de tapas a Roquetas
  10. 10 ¡Qué nos vamos al Mundial!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería

Vanesa Martín, por la Puerta Grande de Almería