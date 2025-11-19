Los universitarios disfrutan de la película 'Enemigos', de David Valero, en su Aula del Cine

Dentro del amplio programa que el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha lanzado en colaboración con Fundación «la Caixa», este martes se ha ... celebrado otra actividad formativa en centros educativos.

En esta ocasión ha sido la Universidad de Almería, y más concretamente su Aula de Cine, la que ha acogido esta actividad dirigida al colectivo estudiantil. En este edificio ha tenido lugar la proyección de la película 'Enemigos', del director David Valero y que cuenta con la interpretación de los actores principales Christian Checa y de Hugo Welzel.

El film de ficción, de 103 minutos de duración, narra la historia de Chimo, el cual cumple la mayoría de edad. Chimo proviene de una familia humilde pero unida y siempre dispuesta a apoyarlo. Desde pequeño ha sufrido bullying y aún hoy, con varios trabajos y el sueño de montar su propio negocio, sigue enfrentándose a su viejo acosador: El Rubio.

Sin embargo, cuando Chimo tiene la oportunidad de vengarse, no imagina que lo que comienza como un acto de revancha podría convertirse en una inesperada amistad, que cambiará sus vidas para siempre.

La interpretación está a cargo de los citados Christian Checa, Hugo Welzel, junto a Estefanía de los Santos, José Manuel Poga, Luna Pamiés y Sara Vidottera. El guion es de Alfonso Amador y la producción de Frédéric Alberto Félez, José Antonio Félez y Cristina Sutherland.

La película ya fue proyectada el lunes en el Centro Penitenciario de El Acebuche, donde fue del agrado de todos los reclusos que se dieron cita n la sala audiovisual para poder verla y, también, compartir distintas preguntas e inquietudes con el equipo.

El taller ha contado con la presencia de alumnos de la Universidad de Almería, con representantes de la Fundación «la Caixa» y distintos representantes de la propia organización de Fical. Al concluir la película, todos ellos han departido con los alumnos presentes en una charla-coloquio que se ha cerrado con una foto de familia.

Un director con un amplio currículum

David Valero es un reconocido guionista y director de cine español. Ha dirigido distintos cortometrajes, siendo el primero 'Mi novia Marta', en el año 1995. 'El rodaje', 'Princesa', 'Un día de oleaje en Torremolinos' o 'La historia interminable' (2023) son algunos de ellos. Ahora se ha aventurado con este largometraje, 'Enemigos', el cual ya ha sido reconocido en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Málaga.