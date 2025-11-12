Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Fernández Torres, Tomatito, en un concierto. J. Andrade

Tomatito vuelve a casa para hablar de flamenco

El guitarrista almeriense participa en un coloquio en la Peña El Taranto con motivo del Día Internacional del Flamenco

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Hay regresos que no necesitan anuncios. Basta una guitarra y un nombre para que Almería entera entienda que el flamenco vuelve a respirar en casa. ... El próximo 15 de noviembre, la Peña El Taranto abrirá sus puertas a las 21 horas para celebrar un coloquio con José Fernández Torres, Tomatito, figura universal del toque y uno de los almerienses más reconocidos en el mundo del arte jondo. El acto forma parte de la programación del Día Internacional del Flamenco, una fecha que reivindica la fuerza de un arte que nació del pueblo y se hizo eterno.

