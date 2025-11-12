Tomatito vuelve a casa para hablar de flamenco

Hay regresos que no necesitan anuncios. Basta una guitarra y un nombre para que Almería entera entienda que el flamenco vuelve a respirar en casa. ... El próximo 15 de noviembre, la Peña El Taranto abrirá sus puertas a las 21 horas para celebrar un coloquio con José Fernández Torres, Tomatito, figura universal del toque y uno de los almerienses más reconocidos en el mundo del arte jondo. El acto forma parte de la programación del Día Internacional del Flamenco, una fecha que reivindica la fuerza de un arte que nació del pueblo y se hizo eterno.

El cartel anuncia un encuentro íntimo, abierto al público hasta completar aforo, que reunirá en el escenario a José Antonio López Alemán, Antonio Zapata Roldán y Norberto Torres Cortés, tres estudiosos y divulgadores del flamenco que acompañarán a Tomatito en un recorrido por la memoria y el presente de su trayectoria. Será una noche de palabra y sentimiento, donde la conversación sustituirá al compás, pero no lo apagará.

Tomatito es mucho más que el guitarrista que acompañó a Camarón de la Isla en los años dorados de su carrera. Es el heredero de una estirpe que hunde sus raíces en el barrio de Pescadería, el niño que creció entre acordes y fandangos, y el artista que llevó la guitarra flamenca a escenarios donde nunca antes había sonado. Su toque, inconfundible, guarda el aire de Almería, el peso de la tradición y una sensibilidad que lo ha convertido en símbolo de elegancia y verdad.

La Peña El Taranto, escenario de tantas noches históricas, será una vez más punto de encuentro entre generaciones. Desde su fundación, este espacio ha sido refugio de aficionados, artistas y estudiosos, un templo donde se honra la pureza del cante y se cuida la memoria de quienes engrandecen el flamenco. En esta ocasión, su salón se convertirá en un foro abierto al diálogo, la reflexión y la emoción. La apertura de puertas será a las 20:15 para los socios y a las 20:45 para el público general, en un gesto de cercanía que define el espíritu de la peña.

El coloquio servirá también para repasar los caminos que ha recorrido el flamenco desde su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, hace ya más de una década. En ese tiempo, el género ha sabido modernizarse sin perder su raíz, y nombres como el de Tomatito han sido esenciales para tender puentes entre la tradición y la contemporaneidad. Su guitarra ha dialogado con el jazz, con la música clásica y con los nuevos lenguajes sonoros, pero siempre desde la fidelidad a lo que aprendió de su gente, de su tierra y de los maestros que lo formaron.

El encuentro en El Taranto promete mucho más que una charla. Será una celebración del arte compartido, del aprendizaje continuo, de la humildad con la que los grandes vuelven a mirar atrás para agradecer el camino andado. Tomatito hablará, seguramente, de sus inicios, de la emoción de acompañar a Camarón, de las giras, de los discos, pero también de su vida cotidiana, de cómo el flamenco sigue siendo su idioma natural, su refugio y su verdad.

El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, que se suma a la celebración del Día Internacional del Flamenco. En ese contexto, la presencia de Tomatito adquiere un valor especial: representa la conexión entre el arte más universal y la raíz más próxima, entre la Almería que mira al mar y la que respira compás por las calles del casco antiguo.

Cada vez que Tomatito vuelve a tocar o a hablar en su tierra, el público acude con la certeza de estar ante alguien que lleva el flamenco en la sangre y en el alma. Este 15 de noviembre, la Peña El Taranto será testigo de otro de esos momentos que se quedan grabados. No habrá bulerías ni soleás, pero sí una conversación con el mismo duende