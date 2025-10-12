Terque, donde el tiempo viaja hacia atrás

M. Tárraga Domingo, 12 de octubre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Terque volvió ayer a convertirse en un auténtico museo al aire libre con la celebración de la Jornada de Oficios Antiguos, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería y que tiene como objetivo preservar y poner en valor las tradiciones y labores artesanas que forman parte del legado cultural de la provincia. Además, también se vivió una jornada de puertas abiertas en los populares Museos de Terque.

La diputada de Cultura, María del Mar López, participó en la inauguración de la cita junto al alcalde de Terque, José Daniel Herrada, y al responsable técnico de esta actividad y coordinador de los Museos de Terque, Alejandro Buendía, acompañados por numerosos vecinos y visitantes, que llenaron desde primera hora las calles del municipio recreando la vida cotidiana de antaño con trajes de época y demostraciones en directo.

López destacó «la capacidad de Terque para detener el tiempo y traer el pasado a nuestros días». «Un año más, y van ya muchos, conseguís que el tiempo se detenga y que el pasado vuelva a nuestros días. Hoy, gracias a vosotros, veremos al afilador, al sereno, a las lavanderas y a los que se afanan en la faena de la uva. Más de una treintena de oficios y tareas, desde la cestería de caña hasta el telar y el zapatero, cobrarán vida con la participación de vecinos de Terque, Alcolea, Sorbas, Benahadux y otras provincias», valoró la diputada. Además, dedicó una mención especial «a los vecinos y visitantes que, vestidos con trajes de época, le dan un color inigualable a esta jornada»: «Sois el alma de esta fiesta». Finalmente, subrayó «el orgullo» que siente la Diputación de Almería al ser el principal aliado de esta iniciativa.

Por su parte, el alcalde de Terque expresó su satisfacción por la consolidación de esta cita que cumple ya 21 años de historia y que «cada año tiene más repercusión y es conocida más allá de nuestras fronteras». «Desde Terque queremos agradecer a todas las personas que nos visitan y que, año tras año, hacen posible esta jornada dedicada a los oficios antiguos. Gracias por seguir acompañándonos y mantener vivo este espíritu de convivencia y tradición», dijo, extendiendo un agradecimiento especial para «los voluntarios que trabajan sin descanso para que esta jornada salga adelante».

«Esta iniciativa cumple ya 21 años desde su puesta en marcha y nació con el propósito de recuperar los oficios vinculados a la cultura parralera, como el embarrilado de la uva o la fabricación de barriles. Con el paso del tiempo se fueron incorporando más oficios y tareas hasta llegar a las 35 demostraciones que se pueden ver hoy. No solo se trata de rescatar oficios, sino de conservar la memoria de nuestras tradiciones y de la vida cotidiana que formó parte del pasado de esta comarca», destacó Alejandro Buendía, al tiempo que incidió en que el trabajo en Teruqe se «desarrolla durante todo el año».

Durante la jornada, más de una treintena de oficios tradicionales cobraron vida gracias a la implicación de artesanos procedentes de toda la provincia y otras localidades andaluzas. Entre ellos, afiladores, carpinteros, cesteros, hilanderas, zapateros o lavanderas, además de personajes emblemáticos como el pregonero, el sereno o las aguadoras, que devolvieron a Terque la atmósfera del siglo pasado. El evento contó, además, con la participación de asociaciones culturales, grupos de música tradicional, como la Cuadrilla del Maestro Gálvez de Sorbas, y talleres infantiles, como el de encalado de paredes o el de indumentaria histórica impulsado por la Diputación de Almería.

Los visitantes pudieron ayer recorrer los diferentes espacios expositivos del municipio, incluyendo los Museos de Terque y tres muestras temporales: Ondas del Pasado, La Imagen del Niño Jesús y La Historia de la Televisión.Todo ello, en una jornada que contó con una programación que combina demostraciones artesanas, ambientación histórica y una muestra viva del patrimonio inmaterial que define la identidad cultural de Almería.