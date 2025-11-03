Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

El teatro de la Alpujarra almeriense se sube al escenario en Lanjarón

Del 7 de noviembre al 14 de diciembre, un total de 16 grupos participará en la XXX edición de la Muestra de Teatro Aficionado que impulsan las diputaciones de Almería y Granada, junto al ayuntamiento anfitrión

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

La Alpujarra más teatral tendrá su momento, un año más, en la Muestra de Teatro Aficionado, que cumple la trigésima edición de esta ineludible cita ... cultural con el arte escénico. Un festival que vuelve a aunar a los pueblos hermanos de esta comarca que comparten las provincias de Almería y Granada y que se va a celebrar en Lanjarón durante los fines de semana del 7 noviembre al 14 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  3. 3 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  4. 4 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  5. 5 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  6. 6 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  7. 7 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad
  8. 8 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  9. 9 Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering
  10. 10 El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El teatro de la Alpujarra almeriense se sube al escenario en Lanjarón

El teatro de la Alpujarra almeriense se sube al escenario en Lanjarón