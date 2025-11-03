El teatro de la Alpujarra almeriense se sube al escenario en Lanjarón

La Alpujarra más teatral tendrá su momento, un año más, en la Muestra de Teatro Aficionado, que cumple la trigésima edición de esta ineludible cita ... cultural con el arte escénico. Un festival que vuelve a aunar a los pueblos hermanos de esta comarca que comparten las provincias de Almería y Granada y que se va a celebrar en Lanjarón durante los fines de semana del 7 noviembre al 14 de diciembre.

La sala de actividades del Balneario de Lanjarón será el escenario, con pases a las 18 horas los viernes y sábados, y a las 12 horas, los domingos.

Durante este periodo, se celebrarán hasta 15 representaciones con la participación de 16 grupos de teatro de toda la Alpujarra. Por parte de la provincia de Almería, se subirán al escenario artistas de El Ejido, Dalías, Alhabia, El Parador, Laujar, Berja, Instinción e Íllar; y de Granada, de Cádiar, Laroles, Pórtugos, Válor y Ugíjar, encargados de transmitir el talento escénico que albergan estos pueblos.

Participantes y calendario

En noviembre, inaugurará el día 7 el festival el grupo La Rebolica, de El Ejido (Almería); y le seguirán el día 8, Teatrocidades, de Cádiar (Granada); el 9, Amigos del Teatro, de Dalías (Almería); el 14, el Grupo de Teatro de Alhabia (Almería); el 15, la Asociación de Teatro El Puente de Laroles (Granada); el 16, La Fabriquilla Teatro, de El Parador; el 21, Atarrache de Pórtugos (Granada); el 22, Teatro Inestable de El Ejido (Almería); el 23, los grupos de teatro infantil y juvenil de Laujar de Andarax (Almería); el 29, la Escuela Municipal de Teatro de Berja; y el 30, el Grupo de Teatro Los Resalaos del Centro de Participación Activa de El Ejido (Almería).

Ya, en diciembre, el día 5 actuará el Grupo de Teatro de Instinción (Almería); el 6, el Grupo de Teatro de Íllar (Almería); el 13, el Grupo de Teatro de Válor (Granada); y el 14, el Grupo Alegría de Ugíjar (Granada).

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial ha dado a conocer este lunes los detalles en un acto celebrado en el Patio del Mandarino, junto al presidente de la Asociación Abuxarra, Juan José Bonilla, y la vicepresidenta de la Asociación Abuxarra, Mónica López.

La diputada Almudena Morales ha manifestado que «compartimos con vosotros la convicción de que la cultura es la mejor herramienta para unir, inspirar y desarrollar a las personas, y esta muestra es un magnífico ejemplo de ello. Un proyecto consolidado, que ha conseguido llevar el teatro a los municipios de Almería y Granada, y que cuenta con el apoyo decidido de la Diputación de Almería, convencida de que la cultura debe vivirse y mostrarse en todos los rincones, sin importar su tamaño ni su ubicación».

El presidente de Abuxara ha destacado, por su parte, que «siempre hemos pretendido fomentar actividades que despierten el sentir de comarca y hacer de nuestra tierra un lugar en el que podamos vivir mejor. Para ello nos basamos en la cultura en general y, de forma específica, en la música y el teatro. La Muestra cumple 30 años y nuestro interés siempre ha sido que los grupos que participan puedan tener un espacio para poder desarrollar su trabajo».

La vicepresidenta de Abuxarra ha valorado finalmente la idoneidad del espacio donde se llevará a cabo la muestra, y ha puesto de relieve el trigésimo aniversario de esta cita: «En 1995, nos convocaron a una reunión para ver si la experiencia que tenían con el Festival de Música se podía trasladar al teatro. Ahí surgió la semilla, gracias a las diputaciones de Granada y Almería, y a los ayuntamientos anfitriones, que reciben esta programación cultural durante el mes de celebración de la muestra».