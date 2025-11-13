Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, en el acto de inauguración R.I.

'Talento Almeriense', un nuevo local en pleno corazón de la ciudad

Diputación ha inaugurado este nuevo espacio donde la marca imparte talleres y vende productos locales durante la época de Navidad

Leticia M. Cano

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

'Talento Almeriense' es el nombre del nuevo local que se ha instalado en pleno corazón de la ciudad. En el Paseo de Almería número ... 12, a partir de este jueves, 'Espacio Talento Navidad' abre sus puertas al público con un 'showroom' y con el objetivo de convertirse en el epicentro de las compras navideñas. Se trata de una tienda cuyo sello, impulsado por la Diputación de Almería y compuesto por 99 marcas, reconoce y promociona a los creadores de la provincia en las diferentes disciplinas artísticas. Allí, los diseñadores, artesanos y artistas locales pueden llevar sus creaciones para exponerlas y venderlas. Además, en el local colindante se impartirán talleres para que los almerienses puedan elaborar, de la mano de las empresas y creadores, sus propias obras.

