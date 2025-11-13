'Talento Almeriense', un nuevo local en pleno corazón de la ciudad

'Talento Almeriense' es el nombre del nuevo local que se ha instalado en pleno corazón de la ciudad. En el Paseo de Almería número ... 12, a partir de este jueves, 'Espacio Talento Navidad' abre sus puertas al público con un 'showroom' y con el objetivo de convertirse en el epicentro de las compras navideñas. Se trata de una tienda cuyo sello, impulsado por la Diputación de Almería y compuesto por 99 marcas, reconoce y promociona a los creadores de la provincia en las diferentes disciplinas artísticas. Allí, los diseñadores, artesanos y artistas locales pueden llevar sus creaciones para exponerlas y venderlas. Además, en el local colindante se impartirán talleres para que los almerienses puedan elaborar, de la mano de las empresas y creadores, sus propias obras.

El espacio ha sido inaugurado durante la mañana de este jueves por el presidente de Diputación, Javier A. García, y el presidente de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez. Durante el acto han celebrado la importancia de facilitar a los almerienses un espacio donde puedan dar a conocer su talento. El presidente de la Diputación de Almería ha remarcado que los protagonistas del evento han sido los autónomos que cada día «levantan la persiana» y «generan empleo y riqueza con su talento». «Están despertando en muchos almerienses el orgullo de serlo», ha añadido.

Esta iniciativa es la «primera puesta en escena» con la que tratan de hacer sinergia entre los creadores y el resto de almerienses. El local, que estará abierto hasta el 11 de enero, alberga los artículos elaborados por decenas de atistas inscritos. Ropa, joyería, cerámica o decoración son algunas de las obras y diseños que se pueden encontrar en la tienda. «Este espacio de talento va a ser el epicentro de las compras navideñas», ha manifestado el presidente de la Diputación.

A todo ello se suman los talleres impartidos con los empresarios y artesanos de la marca en el local colindante. Tendrán un aforo máximo de 15 personas donde se fomentará la creatividad y la artesanía. «Se convertirá en un espacio vivo para todos», ha añadido Sánchez. Este espacio de talleres arranca con una agenda de actividades que contempla una quincena de ellas para el mes de noviembre, disponibles para todas las personas. Se impartirán desde las 17.00 horas hasta las 20.00 horas.

El local estará abierto de lunes a sábado durante el mes de noviembre, mientras que, durante el mes de diciembre abrirán todos los días de la semana.