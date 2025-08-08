Steve Aoki protagoniza la primera jornada de Dreambeach 2025

María Paredes Moya Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

Dreambeach ya está en marcha. La undécima edición del festival almeriense abrió sus puertas ayer jueves 7 de agosto en su recinto en El Toyo-Retamar. Una toma de contacto que ya ofrecía las actuaciones de headliners como Steve Aoki, que ha sido uno de los artistas mas aclamados.

El festival abría sus puertas a orillas del Mediterráneo con sets de nombres como Brenda Serna, que Claudia Tejeda o Lara Klark. El MainStage ha vivido momentos mágicos con la sucesión de artistas femeninas como Esther Bronchal o B Jones, que han calentado al público para la llegada de Aoki. El dj chino-americano ha vuelto a demostrar su conexión con el público en un show irrepetible para esta primera jornada del festival.

En Dreams Tent, el espacio underground por excelencia del festival ha vivido el take over del sello Art Core de Indira Paganotto, acogiendo actuaciones de nombres internacionales como VTSS, Ben Klock o Charlie Sparks. En esta primera noche, Dreambeach ha hecho homenaje a un sonido 100% andaluz como Karpin, Guau o uno de los artistas imprescindibles de esta escena, Rasco, que también ha pasado en formato B2B junto Karpin.

Hoy viernes el festival arrancará a las 20.00 horas con el característico set de Opening. Un set que esta edición tiene como protagonista a una de las productoras mas relevantes del sonido techno internacional. Amelie Lens atraerá todas las miradas en Dreams Tent, donde destacan nombres internacionales, como Fantasm, por primera vez en Dreambeach, Anfisa Letyago o Marco Faraone, o nacionales como Andrés Campo o Raúl Pacheco.

El Mainstage ofrecerá algunos de los artistas más influyentes en el sonido electrónico mainstream, como Steve Angello, que regresa al festival y estará rodeado de grandes estrellas en esta jornada como Juicy M, Dimensión o Sub Focus. El sonido de I Am Hardstyle tomará el escenario tras Angello, con Showtek o IAH. El Open Air vivirá la programación más frenética de la noche donde destacan artistas como Kanine, Lens, Delta Heavy o el show conjunto de Jose Rodriguez & Gordo Master.

El cartel de artistas de la 10ª edición apuesta tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2025. Una celebración con tres días consecutivos (jueves, viernes y sábado) en el nuevo espacio del festival en El Toyo, con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass). Una nueva ubicación que también contará con zona de acampada oficial junto al recinto de conciertos. Entradas de día disponibles en www.dreambeach.es. Con el patrocinio del INAEM, la Conserjeria de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almeria y el Ayuntamiento de Almería.