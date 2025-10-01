Sara Baras brillará en el otoño cultural de El Ejido La programación de la nueva temporada incluye la IV Semana del Flamenco y una firme apuesta por poner en valor el patrimonio histórico ejidense

M. P. M. Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:25 Comenta Compartir

El Teatro Municipal de El Ejido ha acogido este miércoles la presentación de la programación que ha diseñado el Área de Cultura del Ayuntamiento para este otoño que cuenta «con propuestas para que los ciudadanos puedan disfrutar de un calendario variado y completo que incluye patrimonio, conciertos, baile flamenco, humor, teatro, cine y gastronomía», ha explicado la concejal Elena Gómez.

«Uno de nuestros grandes protagonistas de este Otoño Cultural va a ser nuestro Patrimonio cultural, tanto material como inmaterial», ha continuado la responsable ejidense de Cultura. Como novedad, según ha destacado el Consistorio en una nota, el Yacimiento Arqueológico de Ciavieja se prepara para abrir sus puertas al público de manera regular, con carácter gratuito, los lunes y los viernes en horario de mañana de la mano de Jerónimo Santos, arqueólogo que participó en las excavaciones del Yacimiento en los años 2020 y 2021. Santos será el encargado de recibir tanto a centros escolares como a grupos, asociaciones, vecinos y colectivos para descubrirles la historia de la ciudad de Murgi. Los interesados en asistir a esta visita pueden inscribirse a través de jsi@elejido.es.

También continuarán las visitas guiadas y talleres familiares en las mañanas de los sábados, previa inscripción, con la arqueóloga Paqui Alcaraz, donde los más pequeños de la casa serán los protagonistas.

En el Día Internacional del Patrimonio, que se conmemora el 16 de noviembre, El Ejido va a poner en marcha otras acciones que servirán para «darle difusión, conservarlo y ponerlo en valor». Para ello se contará con Eugenio publicidad, que participa en la presentación de la nueva imagen de la Unidad de Patrimonio desde la Colección Arqueológica de El Ejido y, además, se celebrará una jornada de Arqueogastronomía el próximo 20 de noviembre en la caja escénica del Teatro Auditorio, en el que los asistentes podrán experimentar sabores y platos desaparecidos hace siglos a través de elaboraciones de alimentos reconstruidos con gran rigor científico por equipos de universidades y centros de investigación. Será un verdadero showcooking de gastronomía íbera y romana. Las entradas podrán adquirirse en la web de cultura a partir del próximo 6 de octubre.

También se ha previsto la obra 'Bacanal', de la Líquida Teatro. Un divertidísimo y didáctico recorrido por el origen y la historia del arte escénico del vino y sus dioses, que se podrá disfrutar el 30 de noviembre en el Teatro Municipal.

Por su parte, el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea volverá a abrir sus puertas para acoger talleres familiares en las mañanas de los sábados, exposiciones permanentes y para el ciclo de cine con películas de autor. Todas estas actividades son de carácter gratuito, pero por cuestión de aforo es necesaria una inscripción previa en el email de cultura: actividades.cultura@elejido.es

La música y el baile llegarán de la mano de la IV Semana del Flamenco que «volverá a contar con el talento de nuestros vecinos y con la implicación de las academias de danza del municipio». La programación comenzará el 13 de noviembre en el Teatro Municipal con un festival a cargo de la Peña Amigos del Cante Murgi.

El día 15 de noviembre se realizará un gran Flashmob en la Plaza Mayor con la implicación de las academias de danza del municipio, que estará acompañado de una original lectura de manifiesto.

Ese mismo día el Teatro Municipal acogerá el espectáculo Mimenko, en el que se fusiona el baile flamenco con el mimo.

Elena Gómez ha agradecido al Instituto Andaluz del Flamenco que haya elegido el Teatro Auditorio de El Ejido como enclave para celebrar la IV Gala del Día del Flamenco de Andalucía, que se celebrará el 14 de noviembre con «un cartel de lujo con Niño Josele, Rocío Garrido y María Ángeles Fernández». Por su parte, la gaditana Sara Baras, será la encargada de poner el broche final a estos días dedicados al flamenco con su espectáculo 'Vuela', que llega el 28 de noviembre.

Artistas locales

En una apuesta por el talento y los artistas locales y provinciales, el Teatro Municipal acogerá los conciertos de María Canet, el 24 de octubre, y del ejidense de adopción, José Luis Jaén, el 8 de noviembre, con un espectáculo de soul, jazz y flamenco. Y se celebrará el Día Santa Cecilia con una actuación de la Banda Sinfónica de El Ejido y la Coral de Lola Callejón en el Teatro Auditorio.

El humor llegará con David Domínguez, que será el encargado de hacer reír el 16 de noviembre en el Teatro Auditorio.

Y, por último, dentro de las actividades previstas regresa el Festival Mundial de Foodtrucks al Parque Municipal, del 10 al 13 de octubre, «para despertar los paladares con diferentes propuestas gastronómicas internacionales, que se completará con música, actividades infantiles y en familia». Se trata de una actividad al aire libre y para todos los públicos.

Elena Sánchez ha animado a disfrutar de esta programación «dinámica y atractiva que busca satisfacer las inquietudes culturales de los ejidenses a todas las edades».