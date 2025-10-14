Ruiz Manuel y Jorge Martínez separan sus caminos

Juanjo Aguilera Almería Martes, 14 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

El torero Jorge Martínez y el matador de toros Ruiz Manuel han decidido poner fin a la relación de apoderamiento que les unía desde 2021. Cuatro años de trabajo compartido, de aprendizaje y de evolución en los que el murciano ha ido forjando una personalidad propia dentro del toreo, acompañado siempre por la experiencia y el consejo del diestro almeriense.

La unión entre ambos dio frutos desde el principio. Ruiz Manuel tomó las riendas de la carrera de Jorge Martínez en un momento decisivo, guiándole con serenidad y temple, y acompañándole en su tránsito desde el escalafón de novilleros hasta su confirmación como matador de toros. Bajo su tutela, el torero de Totana vivió algunas de las páginas más brillantes de su joven trayectoria, como los dos Capotes de Paseo consecutivos conquistados en la Feria de Almería —el primero como novillero y el segundo por su sobresaliente actuación el día de su alternativa—, un logro que resume la solidez y el peso artístico alcanzados en esta etapa.

La temporada 2025 ha sido, sin embargo, casi en blanco para Jorge Martínez. El torero afrontó un periodo de recuperación tras ser operado con éxito en octubre de 2024 de una lesión en el hombro que le venía condicionando durante la campaña anterior. Aquella intervención quirúrgica buscaba poner fin a una dolencia que limitaba su rendimiento y que, finalmente, quedó superada.

Ya en este año, el murciano ha hecho dos paseíllos con el traje de luces, el 25 de mayo en Yecla y el 28 de septiembre en Vera, donde volvió a dejar una gran dimensión de su toreo, confirmando que su concepto sigue intacto y que el poso de estos años de madurez le acompañará en la nueva etapa que ahora inicia. También participó en el festival benéfico de Roquetas de Mar el pasado 5 de abril, una cita especial por su simbolismo y cercanía con la tierra de su hasta ahora apoderado.

Con esta decisión, Ruiz Manuel y Jorge Martínez cierran una etapa fructífera y sincera, marcada por la confianza mutua y el respeto profesional. Ambos emprenden ahora caminos distintos, con la satisfacción del trabajo realizado y el convencimiento de haber escrito juntos un capítulo importante en la carrera de un torero llamado que tiene el reto de seguir creciendo.