'Los Ruina' desatan una fiesta de honestidad y mestizaje en el Teatro Apolo

La noche del viernes en el Teatro Apolo tuvo algo de celebración popular. Dentro de la programación de Otoño Cultural del Ayuntamiento de Almería, el ... dúo Los Ruina presentó su nuevo trabajo, 'Brillantuna', y convirtió ese espacio cultural en un hogar donde la música, la complicidad y la emoción circularon sin artificios.

Fini Torres y Antonio 'El Caracoles' ejercieron de anfitriones con esa mezcla de desparpajo, ternura y mucho humor que se ha convertido en su sello. Desde el primer acorde quedó claro que la noche no iba de imposturas: iba de verdad. De una verdad cantada, contada y compartida.

Durante más de dos horas, ofrecieron un repertorio que navegó entre la rumba luminosa, el pop mediterráneo y ese aire fronterizo que los músicos almerienses llevan cosido al alma. Los temas nuevos sonaron frescos, con brillo propio, pero sin perder la picaresca marca de la casa. «Venimos a celebrar que seguimos aquí, que seguimos vivos y cantando», proclamó El Caracoles ante un público que llenaba prácticamente el patio de butacas.

En medio de la expectación, Pepe Cespedes dio el 'banderazo' de salida, y se convirtió en el primero de una larga lista de invitados que desfilaron por el escenario, dibujando una especie de mapa afectivo alrededor de Los Ruina. Un mapa hecho de amistad, música y el tipo de generosidad que solo se da en los escenarios cuando la energía fluye a favor de obra.

A lo largo de más de dos horas, fueron sumándose voces y complicidades: el flamenco de Ezequiel Giménez y Zarrira, Carmen Mullor, el acompañamiento de Loli Ozco, César Pirez y una larga lista, que compartieron sus nuevos temas y otros más clásicos.

Fini Torres volvió a demostrar por qué es una de las voces más queridas y respetadas de la escena local. Su manera de decir las canciones lleva detrás un camino de esfuerzo personal que el público conoce bien. En el escenario demostró carácter, talento y alegría, con una voz maravillosa.

A su lado, Antonio 'El Caracoles', con la guitarra, voces y compositor, con una larga historia en la música almeriense, y por eso, en el concierto también reservaron un espacio para repasar parte de su anterior trabajo y para tender puentes con el pasado musical de El Caracoles. No faltaron guiños a la memoria de El Lunático, la banda que marcó una época y que dejó su estela en la identidad artística del cantante.

Entre la veintena de temas interpretados, 'Sol', 'No al mar humor', 'Saltar al vacío' o 'En tenguerengue', ante un público totalmente entregado, de pie y bailando con 'Los Ruina'. Talento y arte a raudales en el teatro Apolo.