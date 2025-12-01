Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

'Los Ruina' desatan una fiesta de honestidad y mestizaje en el Teatro Apolo

Fini Torres y Antonio 'El Caracoles' presentan su nuevo trabajo, 'Brillantuna', repleto de talento, descaro, humor y buenos temas

M. P. M.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

La noche del viernes en el Teatro Apolo tuvo algo de celebración popular. Dentro de la programación de Otoño Cultural del Ayuntamiento de Almería, el ... dúo Los Ruina presentó su nuevo trabajo, 'Brillantuna', y convirtió ese espacio cultural en un hogar donde la música, la complicidad y la emoción circularon sin artificios.

Top 50
  1. 1 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  2. 2 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  3. 3

    Sospecha periodística
  4. 4 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  5. 5 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  6. 6 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes
  7. 7 José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería
  8. 8 Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador
  9. 9 Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas
  10. 10

    Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política

