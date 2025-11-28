La Royal Film Concert Orchesta ofrece un concierto en homenaje a Morricone, Williams y Zimmer en Roquetas

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge este sábado, 29 de noviembre a las 21 horas el concierto de la Royal Film Concert Orchestra ( ... RFCO), dirigida por el maestro Fernando Furones, con el título 'The music of Morricone, Williams y Zimmer' en homenaje a los tres genios compositores de bandas sonoras de la historia del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.

La orquesta interpretará un programa que incluye temas de películas clásicas de la industria de Hollywood, entre ellas: 'El bueno, el feo y el malo', 'Cinema Paradiso', 'La misión', 'Parque jurásico', 'La guerra de las galaxias' (Star wars), 'Harry Potter', 'Piratas del Caribe', 'El rey león', 'La roca', 'Los intocables', 'Por un puñado de dólares', 'Salvar al soldado Ryan', 'Olympic fanfare and theme', 'Hook', 'Érase una vez en América', 'Rabbia e tarantella' (de 'Malditos bastardos'), 'Sherlock Holmes', 'Inception', 'Gladiator', entre otros.

Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas películas y series de televisión. Recibió un Óscar honorífico en 2006 y ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 2016.

Hans Florian Zimmer, compositor de bandas sonoras alemán, que se caracteriza por la integración de música electrónica y arreglos sinfónico- orquestales. Ganador de un Globo de oro, BAFTA y dos Óscar de la Academia.

John Williams es, sin lugar a duda, uno de los compositores más influyentes y reconocidos en la historia de la música cinematográfica. Su nombre es sinónimo de bandas sonoras icónicas que han dejado una huella indeleble en la cultura popular.

La orquesta formada por más de 90 músicos de las mejores orquestas y escuelas europeas ofrece conciertos de bandas sonoras de cine en los mejores escenarios de Europa. La agrupación musical cuenta con un gran equipo técnico y con sus propios compositores de música de cine, por lo que se ha convertido en un referente en la interpretación de la música de cine, además de ser conocida por su capacidad para recrear, con gran precisión y emoción, las partituras de los grandes compositores de la industria cinematográfica.

Fernando Furones es un joven director y compositor madrileño al mando de la Royal Film Concert Orchestra de la Fundación Excelentia y que además de hacer que suene las mejores bandas sonoras del cine, tiene la capacidad de hacer vibrar a todo un auditorio porque se atreve con música discotequera, rock y pop.

Además, Furones ha lanzado un álbum en solitario titulado 'Songs for Good Times', donde fusiona influencias clásicas con sonidos contemporáneos. Furones cree firmemente que la música debe ser vivida y disfrutada y trata en sus presentaciones de conectar emocionalmente con la audiencia.