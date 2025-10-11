Roque Baños: «Este festival es el paraíso de lo más auténtico del cine» El compositor de bandas sonoras como la de '800 balas' recibe el premio Desierto de Tabernas de Almería Western Film Festival

M. Paredes Moya Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 20:21

La tercera jornada del Almería Western Film Festival (AWFF) ha estado protagonizada por la música, el cine asiático y una atmósfera de celebración compartida entre público, creadores y profesionales del sector. El compositor Roque Baños ha sido este sábado reconocido con el Premio Honorífico Desierto de Tabernas, en un emotivo acto celebrado en la Plaza de Fort Bravo Texas Hollywood, acompañado por la interpretación en directo de algunas de sus bandas sonoras más emblemáticas a cargo de la Agrupación Musical San Indalecio.

«Las músicas que he hecho inspiradas por el Desierto de Tabernas son de las que más alegrías me han dado como '800 balas' que me ha abierto muchas puertas en Estados Unidos, como por ejemplo me comentaba Guillermo del Toro que era totalmente representativa de este paisaje, daba voz a este desierto», ha dicho Roque Baños. «Este festival es el paraíso de lo más auténtico en cine», ha definido su experiencia en Almería Western Film Festival.

Uno de los mayores ejemplos es la primera película rodada en Almería en la que trabajó: el largometraje wéstern '800 balas', de Alex de la Iglesia, una comedia rodada entre el desierto, el pueblo de Tabernas y el poblado Fort Bravo Texas Hollywood. La película homenajea con melancolía a este paisaje mítico del wéstern europeo, y a la resistencia de los especialistas del género, que reivindican su dignidad laboral y defienden con lealtad un estilo de cine artesanal.

La música de Roque Baños, al igual que la de Ennio Morricone cuarenta años atrás, se adhiere telúricamente al espacio físico y al paisaje emocional de los personajes, con sonidos orgánicos y una composición experimental basada en instrumentos que encarnan la crudeza, el polvo y la memoria del desierto.

A lo largo del día, el público ha disfrutado de una programación diversa repartida entre Tabernas y Fort Bravo. La mañana ha arrancado en el Teatro Municipal con la segunda sesión de cortometrajes de la Sección Oficial Internacional, que ha contado con la presencia de los cineastas participantes. A continuación, se han celebrado las premieres europeas 'Tokyo Cowboy', dirigida por Marc Marriott, que llegó desde Japón, y 'Mash Ville', del realizador surcoreano Wook Hwang, quien ha asistido a la proyección junto al actor protagonista del filme.

De forma paralela, en Fort Bravo se ha vivido una intensa actividad desde primera hora, con espectáculos wéstern en directo y proyecciones dentro de la Sección de Cortos Outlaw. El cine hecho en Almería ha sido protagonista al mediodía con el pase colectivo de 'Made in Almería', una selección de piezas dirigidas por creadores locales, que han llegado a presentar sus trabajos en el Salón de Carruajes.

La formación también ha tenido un lugar destacado en la jornada. El director Alex Galán ha ofrecido una clase magistral bajo el título 'Dirigir en territorios salvajes: del norte al lejano oriente', reflexionando sobre los desafíos creativos y logísticos de rodar en escenarios extremos. Por su parte, el director de fotografía Álvaro Medina ha impartido dos sesiones formativas centradas en su trabajo en la película 'La estrella azul', con un enfoque técnico y artístico sobre la relación entre el paisaje almeriense y la imagen cinematográfica.

La tarde ha continuado con nuevas proyecciones de la Sección Outlaw Internacional, seguidas por el pase de 'Lolo & Sosaku: The Western Archives', dirigida por Sergio Caballero, dentro de la Sección Panorama. Esta obra, que fusiona arte contemporáneo y cultura wéstern, ha ofrecido una de las propuestas más singulares de la programación.

El ambiente festivo y participativo se ha sentido en cada rincón del poblado cinematográfico, entre decorados, músicos, cámaras y público en las horas previas a la gala de clausura, en la que, por fin, se conocerían las cintas merecedoras de los diferentes galardones.