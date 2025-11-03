El rock social de Subtónica llega a El Zaguán

Subtónica, el proyecto incisivo de Javier Estévez (Estirpe), estrena el single y videoclip de 'Para creer que estamos muertos', un asalto lírico y sonoro contra ... la inercia social y primer avance de su LP Salvarnos. La banda presentará este trabajo urgente y las claves de su nuevo ciclo en formato íntimo y acústico este sábado, 8 de noviembre, a partir de las 21.30 horas en El Zaguán de Almería, en una cita ineludible con el rock de calado social.

'Para creer que estamos muertos' acaba de estrenarse y es una llamada urgente al despierte que el público podrá experimentar en su formato más íntimo.

El proyecto Subtónica, liderado por el siempre incisivo Javier Estévez (letrista y batería de los añorados Estirpe), irrumpe con este single, una pieza que aterriza en su discografía como un asalto lírico y sonoro con el tono afilado de la mejor crítica social.

No es, afirman desde la discográfica, un lamento, «sino un poderoso pisotón que se alza contra el pensamiento aletargado, revindicando que, como intuyó la sacerdotisa del rock, «People have the power» frente a la anestesia de la conciencia. Este nuevo trallazo es el primer y rotundo adelanto de su inminente LP, Salvarnos, cuya publicación en vinilo está prevista para 2026».

La canción «nos obliga a encarar una duda incómoda: ¿queda capacidad de réplica o somos ya comparsas sumisos de los grandes poderes fácticos? El letrista dispara con precisión de bisturí contra el circo del individualismo rampante, para dejar meridianamente claro que si todos pensamos igual, el panorama es realmente trágico».

La metáfora de la rana cocinándose a fuego lento «se usa para señalar el perverso juego del poder: empujarnos lo justo para no caernos y alejarnos lo necesario para que jamás organicemos la revuelta».

La factura musical, nacida en los dominios de Alisrecords (bajo la producción de Pachi García Alis), respalda con firmeza esta declaración de intenciones. «El sonido presume de una contundente batería, marca de la casa que Estévez conoce bien, a la que se suman unos brillantes sintetizadores y unas guitarras afiladamente sutiles, todo arropando la enérgica voz de Javier«, prosiguen.