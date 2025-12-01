Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La red de Bibliotecas Municipales vivirá un diciembre de talleres y cuentacuentos navideños

La programación incluye una treintena de actividades en la Biblioteca Central José María Artero, El Alquián, Los Ángeles y Cabo de Gata

María Paredes mota

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:43

Comenta

Diciembre, mes de vacaciones escolares y de fechas navideñas, está a la vuelta de semana y, por ello, las habituales actividades mensuales de la Red ... Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Almería intensificarán su actividad en las próximas semanas con un sabor y aroma de marcada tradición navideña tanto en los talleres, como en los cuentacuentos y bebecuentos. Una treintena de actividades que se desarrollarán de la mano del Área de Cultura en la Biblioteca Central José María Artero, El Alquián, Los Ángeles y Cabo de Gata, tal y como explicó en la mañana de ayer el concejal delegado, Diego Cruz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  3. 3 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  4. 4

    Sospecha periodística
  5. 5 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  6. 6 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  7. 7 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes
  8. 8 José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería
  9. 9 Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador
  10. 10 Las farmacias de Almería renovarán las recetas de pacientes crónicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La red de Bibliotecas Municipales vivirá un diciembre de talleres y cuentacuentos navideños

La red de Bibliotecas Municipales vivirá un diciembre de talleres y cuentacuentos navideños