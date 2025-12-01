La red de Bibliotecas Municipales vivirá un diciembre de talleres y cuentacuentos navideños

Diciembre, mes de vacaciones escolares y de fechas navideñas, está a la vuelta de semana y, por ello, las habituales actividades mensuales de la Red ... Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Almería intensificarán su actividad en las próximas semanas con un sabor y aroma de marcada tradición navideña tanto en los talleres, como en los cuentacuentos y bebecuentos. Una treintena de actividades que se desarrollarán de la mano del Área de Cultura en la Biblioteca Central José María Artero, El Alquián, Los Ángeles y Cabo de Gata, tal y como explicó en la mañana de ayer el concejal delegado, Diego Cruz.

«La Navidad viene cargada con muchísima actividad en distintos puntos de la ciudad, donde no faltará tampoco una amplia programación de actividades en el Auditorio o el Teatro Apolo, y también con los conciertos en la Rambla y Plaza Vieja, tal y como avanzó esta semana nuestra alcaldesa. Hay que tener en cuenta que las vacaciones escolares comenzarán este año a partir del viernes, 19 de diciembre, por lo que con todo ello hemos preparado un mes de diciembre muy intenso», detalló Diego Cruz.

La entrada para todas las actividades que no son concertadas con centros educativos es siempre libre hasta completar aforo aunque es recomendable reservar la plaza en el caso de los talleres y los bebecuentos a través de la web https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria.

«Una vez más quiero felicitar al jefe de sección de Bibliotecas Municipales Juan Luis Mena y todo el equipo de la red de bibliotecas por su excelente trabajo y atención a los usuarios de las distintas sedes», concluyó

La programación, al detalle

Talleres infantiles: 'Lanza Pompones' en Los Ángeles el día 1 (18.00). Y 'Pinta con tus dedos' el 2, 15, 17 y 18 en Alquián, Los Ángeles, Cabo de Gata y Central José María Artero, respectivamente. (Todos a las 18.00 menos en Cabo de Gata, a las 17.30 horas). Cuentacuentos infantiles: 'Superhéroes en el cole' el día 5 en Los Ángeles y 'Una mágica oportunidad' los días 4, 9, 10 y 11 en Cabo de Gata, El Alquián, Central José María Artero y Los Ángeles. Todos a las 18.00 horas.

Bebecuentos: '¿Dónde está mi hocico?' el día 2 en la Biblioteca Central José María Artero. (18.00 horas)

Talleres Para Adultos: siempre relacionados con las nuevas tecnologías o el uso de dispositivos. En este caso será un taller de fotografía para el móvil, el 3 de diciembre, en la Central José María Artero, a las 11.30 horas.

Una Biblioteca Central que este fin de semana, viernes y sábado, será sede de la 28ª edición de las Jornadas del Cómic, cuyas cuatro exposiciones se podrán visitar hasta el próximo 10 de enero. Además, habrá una jornada concertada con centros educativos el 16 de diciembre por el Día de la Lectura en Andalucía.

En cuanto a las actividades monográficas de Navidad habrá:

Talleres infantiles para realizar bolsas navideñas los días 16, 22, 29 y 30 de diciembre en Alquián, Los Ángeles, Central José María Artero y Cabo de Gata. Y de adornos navideños el 23 en la Biblioteca Central Jose María Artero. Todos son a las 11.30 horas menos el del día 16 en El Alquián, que será a las 18.00 horas.

Cuentacuentos infantiles: 'La Magia de los Regalos' días 18, 23, 26 y 29 en Alquián, Cabo de Gata, Central José María Artero y Los Ángeles; y 'El Cuarto Rey' el 30 en la Central José María Artero. Todos son a las 11.30 horas menos el del día 18 en El Alquián, que será a las 18.00 horas.

Dos Bebecuentos, ambos a las 11.30 horas en la Central José María Artero: el 22 de diciembre con 'El Reno Gruñón' y el 2 de enero con un título muy divertido y muy apropiado para peques a quien puede la curiosidad tras la Cabalgata. Se llama 'Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la Noche de Reyes'.

La Navidad también es para los adultos y por eso habrá un cuentacuentos el 15 de diciembre titulado 'El Mejor Regalo' (18.45 horas) y el 17 de diciembre (11.30 horas) un taller de adornos navideños, para terminar de poner a punto la decoración de los hogares. Ambos en la Biblioteca Central José María Artero.