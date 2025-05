Javier Cortés Almería Viernes, 30 de mayo 2025, 23:25 Comenta Compartir

Santiago Campillo (Murcia, 1966) es guitarrista, fundador de M-Clan y rockero de la vieja escuela. Campillo, que lleva por bandera su ciudad, su estilo y su honestidad, cuenta con una larga trayectoria a nivel musical con el grupo rock and roll Los Hurones, M-Clan, colaborador con 'Los Rebeldes', Revólver', 'Los Enemigos y Pistones', entre otros. Este sábado 31 de mayo presentará su nuevo disco 'Santi Campillo & Los Aliados de la Noche', que ha realizado con numerosas colaboraciones del mundo musical a nivel nacional. Además, este mismo sábado, Santi Campillo junto a Javier Andreu (La Frontera), Pike Calavero, Al Dual, Sherpa (Ex Barón Rojo) y un invitado especial realizarán el II Festival Estrellas del Rock a las 21.00 horas en el Teatro Apolo de Almería Capital.

–Presenta nuevo disco 'Santi Campillo & Los Aliados de la Noche' este sábado. ¿De qué trata?

–Es un disco que se llamaba Noche tras noche. Se ha convertido en un disco de invitados, porque cuando lo grabé surgió la posibilidad de que grabara una canción Miguel Ríos. Y a raíz de ahí, aparecieron varios invitados más, que son los que conforman el disco. Para esta obra han participado Javier Andreu, Fortu Sánchez, de Obús, José Manuel Casañ, de Seguridad Social, José de Santiago. También el cantante de Danza Invisible, Javier Ojeda. Está también Pepe Begines, de 'No me pises que lleva chanclas' y Aurora Beltrán, de Tahúres Zurdos, entre otros artistas. Tocaremos el disco con algunos de los invitados que han participado y con otros músicos. Para esta ocasión estará John Parsons, guitarrista de Miguel Ríos y el murciano Francis Sarabia.

–¿De dónde surgió crear este nuevo disco?

–Como surgen todos los discos, por la necesidad de hacer uno nuevo. Se hicieron unas treinta canciones y de esas treinta se han ido seleccionado unas catorce. Estoy muy contento con el resultado de esta obra. Y aunque suene a tópico, es el mejor disco que he grabado hasta ahora. Seguir estando en el candelero haciendo canciones que en definitiva es para lo que estamos.

–Su nuevo disco se presenta en el II Festival Estrellas del Rock. ¿Qué balance hace de la I edición?

–Empezó un poco como un reto personal para hacerlo. Lo hicimos el año pasado en Murcia, mi ciudad, y resultó un éxito total. Se hizo en el auditorio Murcia Parque al aire libre. Y la idea ha sido este año en Murcia, pero por circunstancias no ha podido ser. Y por cosas del azar, me encontré con el concejal de Cultura de Almería, Diego Cruz, y le pareció una buena idea y se celebrará en esta tierra. La idea es hacerlo en los máximos sitios posibles. Y si resulta un éxito, lo volveremos a hacer a lo mejor año y medio en Almería con nuevos invitados y otras canciones. La idea es una banda base, que es la mía, y luego van apareciendo en el escenario todos estos invitados.

–¿Qué recuerdos tiene de Almería?

–Almería es una ciudad que está muy cerca de Murcia, al que estamos un poco hermanados con ella, tanto por el habla como las costumbres. Y las veces que he tocado en Almería, he encontrado un público que le gusta mucho la música y que me aprecia.

–De la Región de Murcia y de Almería han salido grandes artistas en las últimas décadas, ¿que es lo que tiene esta zona para que lleguen estos éxitos?

–En el sur siempre se ha movido mucho la música. Y tanto en Murcia como en Almería hay un montón de gente que le gusta la música y que se dedica a ella. Hablando de por Murcia, que es lo que más conozco, creo que es uno de los sitios de España donde más grupos salen y más festivales hay. Y hay mucha afición tanto en Murcia como en Almería. Y sobre todo, grupos jóvenes que están saliendo constantemente desde todos los estilos. Hay mucha riqueza a nivel musical en estas tierras.

–Volviendo al festival. Va Sherpa, Javier Andreu, Víctor Calavero, Dual. ¿Ha sido fácil reunir a todos ellos para el festival?

–Ha costado un poco. Porque un sábado en mayo ellos tienen muchos compromisos. He intentado que venga más gente, pero por problemas de agenda no ha podido ser. Y reunir a estos artistas no ha sido una tarea fácil y ha sido buena selección de artistas.

–Ha compartido escenario en los últimos años con Javier Urquijo, Enrique Bunbury, Coque malla y varios artistas más. ¿Cómo se ha sentido compartir escenario con compañeros de este estilo?

–Son personas que he ido conociendo a lo largo de mi amplia carrera musical, en la que he conocido mucha gente y por eso se llama también el Festival Santiago Campillo y los Aliados de la Noche. Porque siempre nos hemos conocido más o menos de noche. Y he compartido escenario un montón de veces, y la música me ha ayudado a hacer muchas amistades.

–Va a presentar el disco 'Santi Campillo & Los Aliados de la Noche'. Pero, ¿tiene planeado sacar alguno, ya más adelante?

–Sí que tengo ahí un proyecto. De hecho, estoy haciendo ya nuevas canciones para un disco acústico. Es mucho menos elaborado musicalmente, hablando solamente con guitarra y voz. Con el objetivo de hacer una gira pequeña de teatro el año que viene. Luego estoy también mezclando el disco del festival del año pasado. Porque todo el festival se va a grabar tanto en audio como en vídeo. Con la idea de editarlo, el de este año también. Y tengo también en mente otro disco con Buddy Whittington en directo, que también estoy mezclando en el estudio. Los músicos siempre estamos imaginando cosas, como las estrellas.

–¿Cómo está siendo su faceta de productor?

–Me hice un estudio personal, porque la ilusión de cualquier músico es tener un estudio de grabación. Y durante la pandemia, como no se podía tocar, aunque ya lo había hecho anteriormente, empecé a trabajar más como productor, grabando. La gente no podía tocar y venían aquí a grabar. Y me salvó la vida el estudio porque sigo trabajando y produciendo grupos que vienen aquí de todos los puntos de España, aquí a mi casa. Y vienen muchos grupos a grabar y hago producciones también. Han estado Savia, Los Rebeldes, un grupo de Galicia que se llama Malditos Pendejos y varios grupos de la Región de Murcia.