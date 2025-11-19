Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

'El peso de la ausencia', el documental más intimista de Alberto Gómez Uriol

El trabajo ha sido presentado dentro de la sección Fical Documental, en el Salón Social de la Biblioteca Villaespesa

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

El 24 de junio de 1973, María del Carmen Gómez Uriol, de 23 años y con un hijo de apenas dos años, fue asesinada por ... su marido con tres disparos cuando salía de estudiar del piso de unas compañeras de universidad. Era la hermana de Alberto Gómez Uriol, el director del documental 'El peso de la ausencia', el trabajo más intimista de todos los realizados por este director hasta el momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  3. 3 Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
  4. 4

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar
  7. 7 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  8. 8 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  9. 9 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  10. 10 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'El peso de la ausencia', el documental más intimista de Alberto Gómez Uriol

&#039;El peso de la ausencia&#039;, el documental más intimista de Alberto Gómez Uriol