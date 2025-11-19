'El peso de la ausencia', el documental más intimista de Alberto Gómez Uriol
El trabajo ha sido presentado dentro de la sección Fical Documental, en el Salón Social de la Biblioteca Villaespesa
María Paredes Moya
Almería
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:49
El 24 de junio de 1973, María del Carmen Gómez Uriol, de 23 años y con un hijo de apenas dos años, fue asesinada por ... su marido con tres disparos cuando salía de estudiar del piso de unas compañeras de universidad. Era la hermana de Alberto Gómez Uriol, el director del documental 'El peso de la ausencia', el trabajo más intimista de todos los realizados por este director hasta el momento.
Durante los 105 minutos que dura el documental, narrado en primera persona por el propio director y también productor, se narra esos momentos tras los disparos, donde un abrumador silencio encerró su memoria en el territorio íntimo e individual de cada uno de los miembros de la familia durante más de 50 años. Ahora, tras el largo camino buscando un mundo habitable, el director ha sido capaz de romper aquel silencio a través de este trabajo.
El propio guion es de Alberto Gómez Uriol mientras que el montaje ha estado a cargo de Francisco J. Navarro con Pepe de la Rosa como fotógrafo. El sonido es de Emilio Pascual y Juan Pedro Artero mientras que la música es de Miguel Ángel López.
Este documental ha sido producido por 'La Línea Azul' y 'Kinética' con la colaboración de la Diputación de Almería y del propio Festival Internacional de Cine (Fical). Ha sido premiado en el 28º Festival de Cine de Málaga con el primer premio de la Biznaga de Plata.
Multitud de documentales y reconocimientos
El director, Alberto Gómez Uriol, ha realizado distintos documentales hasta 'El peso de la ausencia'. En el año 2000 realizó 'María Moliner. De la vida a la palabra'; en 2009 dirigió 'Afal, una mirada libre'; en 2018 se aventuró con 'Terré: la fotografía que sale al paso'. Ese mismo año, además, realizó 'Epílogo imprevisto'. Ya en 2019, produjo el documental 'La mirada sostenida'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión