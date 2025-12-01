El oro de las Minas de Rodalquilar, al descubierto en 'La casa de los volcanes'

La Delegación de Industria, Energía y Minas ha celebrado este lunes un acto por el que se ha formalizado el depósito del fondo documental de ... las Minas de Rodalquilar en el Ecomuseo 'Casa de los Volcanes', ubicado en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Guillermo Casquet, delegado territorial, ha señalado que se trata de un acto de «gran relevancia cultural e histórica» que va más allá de una cesión administrativa, ya que representa «la entrega de memoria, identidad y cultura, asegurando la conservación y difusión de un legado que forma parte esencial de la historia minera de Almería».

Este depósito, han defendido desde la Junta, constituye un paso decisivo para preservar documentos únicos que narran la evolución de la minería en Rodalquilar, desde la extracción de alumbres en el siglo XVI, pasando por el plomo y la plata en el XIX, hasta la fiebre del oro en el siglo XX.

Entre los documentos cedidos se encuentran los planes de labores de la Empresa Nacional Adaro (1949-1958) y fichas de identificación de concesiones mineras del coto de Rodalquilar, que dan cuenta de cómo se planificaba y trabajaba en torno a la minería del oro, actividad que convirtió esta localidad en un referente nacional con instalaciones emblemáticas como la planta Denver, símbolo de la última etapa de minería industrial antes de su cierre en 1966.

El depósito, gratuito y con una vigencia mínima de diez años, garantiza que los documentos se conserven en condiciones óptimas y se difundan con rigor científico. El Ecomuseo 'Casa de los Volcanes', espacio dedicado a la memoria minera y geológica del Parque Natural, será el encargado de custodiar este valioso patrimonio y ponerlo a disposición de investigadores, estudiantes y visitantes al objeto de apostar por la educación, la divulgación y la puesta en valor de la historia local.

En el acto celebrado este lunes han estado presentes, por parte de la Delegación de Industria, Energía y Minas, además del delegado, su secretario general, José Manuel Rodríguez, así como la jefa del Servicio de Industria y Minas, Mercedes Cobreros. También ha participado el director del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, Salvador Parra, con la asistencia de numerosos vecinos de la zona.

El secretario general, en nombre del delegado, ha incidido en que «con esta iniciativa, se reafirma el compromiso de la delegación con la transparencia, la protección del patrimonio documental y la sostenibilidad. «Preservar el pasado es también construir futuro», ha subrayado durante el acto, al tiempo que ha confiado en que esta cesión sea el inicio de nuevas colaboraciones «para seguir contando la apasionante historia minera de Rodalquilar y su oro, un relato que merece ser conocido y compartido».

Rodalquilar y su legado

Rodalquilar guarda en sus entrañas siglos de historia minera. La explotación de oro en el siglo XX transformó la economía y la sociedad de la provincia, dejando huellas que hoy se convierten en recursos culturales y turísticos.

«Con iniciativas como esta, se busca que la memoria minera se integre en la identidad del territorio y se proyecte hacia el futuro», ha manifestado Guillermo Casquet.