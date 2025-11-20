Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escultor y ensayista, José Manuel Bouzas, en una zona de La Rambla de Almería. Javier Cortés

José Manuel Bouzas

Ensayista
«Orense era para Valente la memoria y Almería la libertad»

El orensano presenta este jueves en la Peña El Taranto 'Dragón', un libro sobre conversaciones y detalles profundos de Jóse Ángel Valente

Javier Cortés

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

José Manuel Bouzas (Orense, 1958) es un hombre 'todoterreno del conocimiento', ya que es investigador, conferenciante y ensayista, además de pintor y escultor. Ha trabajado ... en museos estatales y centros culturales de referencia como el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Museo Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC). Este orensano, amigo del poeta José Ángel Valente, presenta este jueves a las 20.00 horas en la Peña El Taranto 'Dragón', un libro de más de 300 páginas que narra conversaciones, detalles y pensamientos profundos de uno de los poetas y ensayistas de más renombre de Galicia y de España, que residió los últimos años de su vida en Almería: José Ángel Valente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  5. 5 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación
  8. 8 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  9. 9 Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables
  10. 10 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Orense era para Valente la memoria y Almería la libertad»

«Orense era para Valente la memoria y Almería la libertad»